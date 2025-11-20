比三貼還瘋！狂男「橫躺在摩托車上」翹腳玩手機

國際中心／倪譽瑋報導

摩托車上載太多人或物品都有危險性，在台灣「三貼」屬違規行為。日前一段影片引爆印度社群熱烈討論，一台摩托車的後座直接架著大蚊帳，有位男子躺在裡面玩手機，拍攝者靠近，他還起身比了一個讚。有網友笑稱這是「高級版叫車服務」，也有人直呼太危險。

綜合外媒報導，日前印度北方邦（Uttar Pradesh）一條鄉間小路，看似普通的場景中，鏡頭一轉就發現一輛摩托車經過，那輛車後面掛著疑似大蚊帳的罩子，還有一個人躺在裡面。

影片中可見，那人躺在行駛的摩托車後面玩手機，還頭戴耳機翹著腳，看起來非常舒適。拍攝者靠近摩托車，那位躺著的人還抬起身來、比了一個讚。影片中的車牌號碼為UP-50，《news18》報導指出，這是歸北方邦阿澤姆格爾地區（Azamgarh division）管轄。

影片的配文寫下「Rapido（印度當地的叫車服務）Premium（高級版）」讓眾人笑翻，至今已有超過百萬人觀看，大家笑稱「如果可以選擇，我願意多付兩倍的錢」、「為何我的Rapido沒有這服務？」也有人認真地表示，這樣很危險「大家都這麼瘋狂嗎？」「來自阿澤姆格爾的人什麼事都做得出來。」

不良行為，請勿模仿！

