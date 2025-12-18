比丘尼誤踩乘客腳 遭要求道歉暴怒狂嗆5分鐘

記者戴偉臣、王怡淇／台北報導

18日上午9點多，台北市一輛公車上發生口角糾紛，一名出家人在車上不慎踩到男子的腳，向對方道歉後還被嫌沒誠意，甚至被嗆「出家人要有修為」，導致這名比丘尼當場暴怒，連對方下車後都還沒氣消，罵了好一陣子才停下來。

台北市一名比丘尼在公車上暴怒。

出家人：「踩到他跟他道歉還不行？還在那邊跟我吵？」

男子：「我跟你說，你就...」

出家人：「不然你現在想要怎樣？」

公車行駛中，前方卻突然傳出叫罵聲，抬頭一看，原來是一位出家人氣噗噗不停對一旁的男子怒吼，民眾嚇傻，就怕爆發肢體衝突，趕緊拿起手機錄影。

男子：「假的，這個是假的，是假的。」

出家人：「怎樣？假的是怎樣？假的又怎樣？像你說的垃圾。」

儘管男子已經下車，但她還沒氣消，繼續在車上大聲咆哮，司機實在看不下去，就怕影響到其他乘客，趁著停等紅燈的空檔出言勸阻，沒想到比丘尼根本沒在怕，連運將一起罵。

出家人怒喊「出家人不是這樣給你欺負的啦」。

出家人：「欺人太甚，你以為出家人都要給你欺負嗎？出家人不是這樣給你欺負的啦，你知道嗎？」

事發就在台北市公車重慶幹線上，會這麼生氣原來起因是出家人踩到男子的腳，而對方要求她道歉，但又嫌她道歉沒誠意，還開嗆出家人要有修為，疑似就是聽到這句話，比丘尼瞬間理智線斷裂，一路謾罵至少5分鐘才停下來，讓目擊乘客直言她講話就像撿到槍，將影片po網後也引發熱議。

非當事乘客：「如果他是故意的話，我當然生氣啊，啊不小心的話，我就無所謂啦，啊就是個人的修養吧。」

非當事乘客：「踩到人應該是滿...不小心人多的時候，不小心踩到也是滿正常的，我們都知道要道歉嘛，但我不會要求。」

搭乘大眾運輸工具難免因為路途中搖晃，一不小心就發生推擠或是踩到撞到等狀況，互相退一步，或許就能避免延伸出吵架的火爆場面。

