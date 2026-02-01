比丘撞賓士竟想溜 拒測推擠遭警「大外割」秒殺壓制

57歲林姓比丘開車肇事後企圖逃逸，遭警方「大外割」壓制。讀者提供

台中市北區一名身穿袈裟的57歲林姓比丘，昨（31日）開車行經殯儀館附近時，撞上一輛路邊停放的賓士，不僅保險桿當場噴飛，林男竟還企圖加速逃離，遭大批路人攔下。警員獲報趕抵要求酒測，這名「師父」卻情緒失控、死命推擠抗拒，最後被員警祭出柔道「大外割」重摔在地制伏。諷刺的是，事後測得酒測值為零，林男自稱是因為「血糖低」才釀禍。

這起荒謬事故昨晚6時55分發生，林姓男子當時開車沿著北區五義街行駛，接近崇德路口時，因不明原因猛然撞擊一輛停在路邊的黑色賓士。巨大的撞擊力道讓林男座車的前保險桿當場脫落，賓士車左側身也嚴重凹陷損壞。

目擊者指出，林男肇事後僅短暫停留，隨即竟無視毀損的車頭，繼續往前滑行約50公尺，意圖離開現場。此舉引發周邊正要前往殯儀館的「少年仔」與熱心民眾不滿，大夥兒隨即上前將其座車死死攔下並報警。

第二警分局文正派出所員警火速趕抵，卻見到這名頭上無戒疤的「出家人」閉眼不語、裝傻賴皮，面對警方的盤問與酒測要求極度不配合。隨著圍觀民眾愈來愈多，林男情緒愈發激動，竟公然與兩名員警發生肢體推擠拉扯，企圖扭動身體脫逃。

林姓比丘駕駛黑色轎車的保險桿掉落。讀者提供

為避免事態擴大，警員當機立斷，使出柔道擒拿技「大外割」，瞬間將林男重摔在地並上銬管束。這一幕被目擊者拍下上傳至Threads，引發網民熱議，戲稱這位師父法號乾脆叫「在地尚」或「酒空」，更有人譏諷：「荒謬到像AI生成的畫面」。

鬧劇直到救護車抵達後才迎來反轉。林男在救護人員安撫下情緒逐漸平穩，經實施呼氣酒測，證實酒精反應為0。隨後送醫檢查，醫生證實其確實有「低血糖」狀況，林男才辯稱是因身體不適才導致開車恍神撞車。

林姓比丘開車撞擊路旁賓士轎車，導致板金受損。讀者提供



