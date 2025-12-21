比中國更狠！這國狂拋美債1.7兆元高居第一 專家分析「急速暴砍」2大原因

​美國財政部日前公布的數據，​10月海外投資人持有的美國國債連續第2個月下滑，其中，中國10月減持美國國債118億美元（約新台幣3720億元），持倉規模降至2008年以來新低，而這國「暴砍」美債，單月拋售高達567億美元（約新台幣1.7兆元），減碼金額約大陸的4.8倍，成為本期變動幅度最大的海外持有國。

根據美國財政部18日公布的數據，中國10月持有美國國債降至6887億美元，低於9月的7005億美元，持有量為2008年11月以來最低水準，較2013年11月的高峰1.32兆美元下降47%以上。自美國總統川普第一任期以來，中國持有美債持續下降，在今年3月下滑至第3名，落後於日本和英國。

廣告 廣告

根據外媒報導指出，從各主要持有國來看，日本10月再度加碼107億美元，持有總額約1.2兆美元，已連續10個月增持，穩居美債最大海外持有人；英國也增持132億美元，總持倉升至8779億美元，維持第二大持有國。相較之下，中國10月減持118億美元，持倉降至6887億美元，排名仍居第三，但規模已創2008年以來新低；

而令人注目的是，加拿大竟單月大舉拋售567億美元，持有金額降至4191億美元，名次滑落至第五，減碼幅度幾乎是中國的5倍，成為市場關注焦點。市場解讀，中國長期減持趨勢，仍與外匯存底多元化配置及中美關係變化密切相關；至於加拿大的急速縮水，較可能屬於期限調整、資金調度或風險控管下的技術性撤出，是否延續仍有待後續觀察。此外，台灣10月也小幅減持31億美元，持有總額降至3095億美元，排名第10大海外美債持有國。

更多風傳媒報導

