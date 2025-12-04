比中央嚴格！ 屏縣府宣佈全面禁止家戶與事業廚餘養豬

屏東縣政府今召開記者會，說明最新的廚餘養豬政策。（圖：屏東縣政府提供）

行政院今天（4日）拍板116年起全面禁止廚餘養豬，屏東縣政府下午召開記者會宣佈，即日起全面禁用家戶廚餘和事業廚餘養豬，這部分規定比中央還嚴格，但，同意動物性廢渣和禽畜屠宰等下腳料養豬，主要是因為屏東縣的養豬場全台最多，也是黑豬產地的重要基地。（溫蘭魁報導）

屏東縣政府下午由副縣長黃國榮率領環保局、農業局以及動物防疫所等局處所長共同召開記者會，宣佈屏東縣的廚餘養豬政策，副縣長黃國榮說：「除了中央所提到的禁止家戶廚餘的使用之外，我們也禁止在屏東縣境內，也禁止事業廚餘的使用，但是針對畜禽屠宰下腳料跟動物性廢渣，我們評估過，風險是可控、來源是可溯源，所以我們也跟中央同步，就是可以使用到明年的12月31號。」

黃國榮副縣長進一步說明，之所以標準訂的比中央嚴格，是因為屏東縣是養豬大縣，全縣有1285個養豬場全台最多，飼養的豬隻頭數全國第2多，也是黑豬產業的重要基地。

環保局統計，疫情之前，屏東縣每天餵養豬隻的廚餘量為240公噸，實際上，屏東縣內產生的廚餘量只有大約40公噸，多數來自高雄、台南和花東等外縣市，疫情之後，縣府已經從11月10日起禁止外縣市廚餘進入屏東。