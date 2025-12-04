比中央更嚴！屏東全面禁用廚餘養豬 緩衝期「事業廚餘」也不行

針對全面禁止廚餘養豬，屏東縣政府4日表示，屏東的養豬環境比較不同，在全方面審慎評估下，決議屏東縣在明年緩衝期期間也不能使用「事業廚餘」，其餘規定則與中央一樣。（謝佳潾攝）

行政院4日拍板定案民國116年起全面禁止廚餘養豬，但在明年緩衝期的1年內有條件同意使用事業廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，不過屏東縣政府稍早表示，屏東的養豬環境比較不同，在全方面審慎評估下，決議屏東縣在明年緩衝期期間也不能使用「事業廚餘」，其餘規定則與中央一樣。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東縣是養豬大縣，養豬場全國最多，也是全國黑豬產業重要基地，為避免廚餘飼養成為非洲豬瘟疫情的破口，除遵守中央新規將於後年起全面禁止廚餘養豬外，在明年的緩衝期也嚴格禁止使用「事業廚餘」，因為事業廚餘的來源較雜，可能是大賣場或餐廳，其實與家用廚餘無異，所以一併禁止比較恰當。

黃國榮進一步指出，屏東縣原有98場養豬場使用廚餘養豬，但在台中傳出非洲豬瘟疫情後，陸續有豬農退場，目前全縣有95場，約14萬頭豬，當中黑豬約10多頭，搭配新規定也將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

農業處補充說明，目前投入經濟性動物的獸醫不多，僅占2成，多數為寵物獸醫，這一方面縣府將依循農業大學基金會系統協助。

至於要在緩衝期期間使用動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料，黃國榮提醒養豬戶，需在今年年底前完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、以及確保運輸車輛裝設GPS等流程，待檢查通過後，才能在明年1月1日起使用，而目前95家養豬場，有47家提出申請。

而廚餘何去何從，環保局表示，屏東縣1天產生的廚餘量約40公噸，經瀝水後約30公噸，目前縣內既有的處理設施為廚餘堆肥場，每天約可消化5公噸廚餘，因此剩餘的25公噸將以焚化方式處理。

環保局強調，崁頂焚化爐去年更新設備，所以即使燒廚餘也不會造成空污，但仍有一定的耗損，因此為避免造成焚化爐負擔，縣府決議，除持續禁收外縣市廚餘外，家戶廚餘及事業廚餘都只能透過清潔隊、乙級清運業者申請後，運送至焚化廠、堆肥場或生質能廠去化。

