比中央還多！北市失業勞工子女就學補助 最高3萬5800元

【記者張綵茜／台北報導】台北市勞動局自今（2日）起受理114學年度第2學期失業勞工子女就學費用補助，受理期限至3月31日止；特別提醒，台北市單獨提供私立大專院校學生補助上限為3萬5800元，優於教育部補助金額。

台北市勞動局說明，自2月2日受理114學年度第2學期失業勞工子女就學費用補助；凡設籍台北市且符合申請資格的失業勞工，於3月31日前提出申請，同一年度以申請1次為限；補助金額依學校類型區分，公立高中職每名5000元、私立高中職1萬2000元、公立大專院校1萬3600元、私立大專院校最高3萬5800元。

勞動局提醒，教育部「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」提供私立大專院校學生每年3萬5000元學雜費定額減免，由學校於註冊繳費單中直接扣減（每學期1萬7500元），而台北市則高800元，最高補助金額為3萬5800元；若已申請教育部補助，也可先向子女就讀學校申請退回已扣減的1萬7500元，再向勞動局提出補助申請。

勞動局提及，申請資格包括：設籍台北市的非自願離職失業勞工，其子女就讀國內高中職或大專院校並具正式學籍；失業期間須為114年10月1日至115年3月31日間非自願離職；申請人及其配偶113年度綜合所得總額未超過148萬元，且子女未接受教育部免學費或其他學雜費減免補助。

申請文件包含申請書、申請人金融機構存摺影本、子女114學年度第2學期繳費單與繳費證明、失業給付認定或非自願離職證明、113年度所得資料清單及戶口名簿影本。

申請方式分為線上與紙本兩種。線上可透過「台北服務通」下載書表並提出申請；紙本申請則須於2月2日至3月31日間（以郵戳為憑），掛號郵寄至「110台北市信義區市府路1號東北區5樓，台北市政府勞動局勞動教育文化科收」。

