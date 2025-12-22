比中指拍照噪音全來！住戶控「鄰居惡意騷擾」 蒐證告上法院

彰化田中一場鄰里糾紛已演變成法律戰！蕭姓一家人指控隔壁董姓鄰居長期進行惡意騷擾，包括不定時製造噪音、朝他們拍照及比出不雅手勢等行為。蕭家為了蒐證，甚至購買分貝器進行監控。兩家從去年入住至今持續僵持，多次對簿公堂，民事訴訟預計明年1月6日宣判。這起案件引發對住宅安寧與鄰里相處的關注。

彰化田中一場鄰里糾紛已演變成法律戰，蕭姓一家人指控隔壁董姓鄰居長期進行惡意騷擾，包括不定時製造噪音、朝他們拍照及比出不雅手勢等行為。為了蒐證，蕭家甚至購買分貝器進行監控。這場鄰里衝突從去年兩家入住至今持續僵持，雙方已多次對簿公堂，民事訴訟預計明年1月6日宣判。這起案件引發對住宅安寧與鄰里相處的關注。

在彰化田中的一處住宅區，監視器畫面記錄了蕭先生一家人的日常生活。有一天，當家長正陪伴兩個幼兒玩耍時，小朋友們突然停下動作，因為聽到一陣奇怪的聲音。當大家安靜下來，「叩叩叩」的敲擊聲變得更加清晰，不斷從牆壁傳來。蕭家表示，他們長期遭受鄰居惡意騷擾，隔壁不定時製造各種噪音。有時深夜他們躺在床上滑手機，會被突如其來的牆壁敲擊聲嚇到；甚至凌晨2點睡得正熟時，也會被敲擊聲吵醒。此外，還有流水聲經常打擾他們的生活。

兩家住戶一牆之隔，面對大門時右邊是蕭家，左邊是董家。蕭家提供的監視器畫面顯示，董家人經過蕭家門口時，會舉起手摸著頭，同時把中指以外的手指頭彎下來，蕭家認為這是在比中指。蕭太太表示，最令他們受不了的就是噪音，為了證明這些干擾行為的存在，他們特地購買了分貝器進行監控。

兩家從去年入住至今一直處於緊張關係。蕭家曾提告董家妨害名譽，但董家委託律師提供了一份今年9月的不起訴處分書。然而蕭家持續蒐證，指控董家在今年5月27日至6月5日期間比中指28次，再次提告妨害名譽。此外，蕭家還指控董家在今年3月至4月間持手機偷拍他們9次，涉嫌妨害祕密。在民事部分，蕭家根據民法第777條提告董家侵權。這項訴訟已經辯論終結，法院將於明年1月6日宣判結果。這起鄰里糾紛案件顯示了日常生活中人際關係的複雜性，以及和平共處的重要性。

