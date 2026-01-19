比中樂透還難！她「懷孕中又懷孕」自然產後轉剖腹 醫驚：極罕見雙胞胎

巴西一名母親出現極罕見的「異期複孕」奇蹟，在懷二寶期間又懷上三寶，最終產下受孕時間不同、大小不一的雙胞胎。示意圖／取自unsplash

懷孕期間竟然還能再次懷孕？這聽起來像天方夜譚，卻在巴西真實上演。24歲的巴西母親凱瑟琳（Katherine Nicole Ramos Santos）成為歷史上極少數經歷「異期複孕」（Superfetation）的女性之一。她在懷上第2胎後，竟在孕期中又意外懷上了第3個孩子，這種機率「比中樂透還低」的奇蹟，讓她產下了一對受孕時間不同、大小也不一的罕見「雙胞胎」。

身體異常反應 一查驚覺「肚裡還有1個寶寶」

來自巴西新伊瓜蘇市（Nova Iguaçu）的凱瑟琳，早在2021年就經歷了這段不可思議的旅程，直到13日才對外公開細節。當時已育有1子的她，欣喜發現懷上第2胎，但隨後身體卻出現異常的懷孕反應，「我感覺情況不太對勁，非常擔心…」凱瑟琳回憶道。

她請朋友協助進行2次驗孕，結果讓她震驚不已，測試顯示她「又懷孕了」。為了釐清狀況，她前往醫院進行超音波檢查，醫師證實她懷的是雙胞胎，但奇怪的是，2個胎兒的體型大小明顯不同，發育進度相差了整整1週。

醫學解密：極罕見「異期複孕」

醫師解釋，凱瑟琳的情況被稱為「異期複孕」（Superfetation），意指女性在已經懷孕的情況下，卵巢卻沒有停止排卵，並在幾天或幾週後再次受精懷孕。這在人類歷史上記載不到10例，是極度罕見的生理現象。專家指出，在這種情況下，肚子裡的2個孩子理論上甚至可能來自不同的父親。

凱瑟琳的情況被稱為「異期複孕」，意指女性在已懷孕的情況下，卵巢卻沒有停止排卵，並在幾天或幾週後再次受精懷孕。示意圖／取自pixabay

生產驚魂：早產7週 自然產後又轉剖腹

由於胎兒發育程度不一，醫生立即將其列為「高危險妊娠」，要求凱瑟琳必須臥床休息。然而，女兒瑪珠（Maju）和瑪雅（Maya）仍比預產期提早了7週報到。

生產過程更是驚心動魄，凱瑟琳先是透過自然分娩生下了大女兒，但小女兒的狀況卻急轉直下，僅僅1時後，醫師被迫緊急進行剖腹產將其取出，這讓她心有餘悸地直呼，「真是嚇壞了，我一晚上用2種方式生了2個孩子！」

挺過ICU與育兒地獄 母愛戰勝一切

2名女嬰出生後因早產虛弱，在新生兒加護病房（ICU）奮鬥了3週才順利出院，凱瑟琳坦言，返家後的挑戰才剛開始，由於丈夫忙於工作，她必須獨自一人照顧2個新生兒與原本的大寶。

凱瑟琳說坦言，「一開始非常艱難，這幾乎剝奪了我所有的時間與精力」，但看著孩子們健康長大，她堅定表示，「沒有什麼是一位母親無法承受的。」這段離奇又感人的懷孕經歷，如今曝光後也引發全球媒體關注。



