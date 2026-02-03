比中樂透難 烏日高鐵市福德祠驚現立筊

▲烏日高鐵市福德祠驚現首例「立筊」，筊杯僅靠圓弧尖端兩點支撐平衡，廟方特別以金紙圈圍保護神蹟現場。(圖／柳榮俊攝2026.2.3)

[NOWnews今日新聞] 農曆十二月十六日為民間傳統的「尾牙」，是信眾祭拜福德正神（土地公）、答謝過去一年庇佑的重要日子。昨（2）日台中烏日的高鐵市福德祠發生了一件令全場信徒震驚的神祕事件。一名莊姓民眾在率領員工向土地公祈求來年事業順遂時，竟擲出了極為罕見、以尖端兩點支撐的「立筊」，現場驚呼聲不斷，紛紛感嘆，「土地公真的顯靈了」。

昨日正逢歲末酬神之際，烏日高鐵福德祠香火鼎盛。經營醫院清潔事業的莊姓老闆，帶著公司團隊準備了豐盛供品，向土地公稟告過去一年的辛勞，並請示來年公司發展是否能平安順利。就在莊老闆屏息凝神、拋出手中筊杯後，清脆的聲響並未隨之平息，反而讓全場陷入驚喜，其中一個筊杯並未倒下，而是以最難度、最不穩定的「圓弓弧形」方式，僅靠最尖端的兩個支點，穩穩地站立在地面上。

廣告 廣告

▲烏日高鐵市福德祠驚現「圓弧立筊」，廟方以金紙慎重圍繞，吸引信眾目光。(圖／柳榮俊攝2026.2.3)

莊老闆驚訝地表示，「從事清潔業這麼多年，拜拜是每年的例行公事，但這真的是我這輩子第一次親眼見到立筊，而且還是以這種幾乎不可能的角度站立，當下全身起雞皮疙瘩。

烏日高鐵市福德祠理事長林浚豪在接獲消息後，也趕往現場查看，並嘖嘖稱奇。他指出，自建廟以來，廟內從未有過「立筊」的紀錄，這不僅是首例，更是難度最高的一種。通常立筊是平整的那一面靠著，但這次是圓弧尖端著地，這在物理上極難達成。這代表土地公聽到了信眾的祈求，給予了最強烈的回應與賜福。

根據民間說法，「立筊」被視為神明顯靈的絕對神蹟，象徵著神明有要事交代或給予極大的吉兆。在統計學上，出現立筊的機率極低，而這種「雙腳站立」的弧形立筊，其機率被認為比中大樂透還要罕見。

消息傳開後，不少附近居民與路過旅客紛紛湧入福德祠，爭相目睹這難得一見的奇景。廟方為了保護這得來不易的「神蹟」，也特別在立筊周圍設置了簡單的防護，避免信眾不小心踢動。

地方耆老認為，立筊出現在「尾牙」這個轉運的關鍵時刻，預示著烏日地區與這位莊姓業者在未來一年（2026年）將會有極佳的運勢。這場神祕的立筊事件，不僅為莊老闆的公司注入了一劑強心針，也為當地的宗教文化增添了一段為人津津樂道的傳奇佳話。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中台灣燈會 「驚蟄界」沉浸雨林2/15搶先曝光

汽油車8年起2年1驗 代檢廠一站式辦理

騎士注意 中捷巡檢「貼紙標記」未鎖單車