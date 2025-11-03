比主委更大方！普發現金銀行再加碼 送現金、抽主機、利率翻倍全攻略
財經中心／師瑞德報導
政府普發現金1萬元政策正式啟動，從11月起，民眾可選擇ATM領現或指定帳戶入帳，資金一入袋，金融業也聞風而動，迅速推出一連串加碼活動搶攻商機。從刷卡回饋、消費抽獎、外幣換匯，到高利活存與數位帳戶禮包，各家銀行祭出吸睛手法，目標清晰：讓這筆現金「不只領得快，更用得巧」。
兆豐銀：登記入帳就抽萬元刷卡金＋潮包
兆豐銀行推出的活動直接切中消費者需求，登記普發現金入帳兆豐帳戶、搭配信用卡消費滿額，即可參加抽獎，有機會將萬元刷卡金帶回家，另外還有猛獅文青包、電子行李秤等實用小物同步加碼。透過刷卡回饋機制，不僅提高用戶活躍度，也有效導流信用卡使用量，為兆豐年末檔期打下行銷根基。
中國信託：領現金抽Switch 還送6千元大禮包
中國信託則從ATM入手，主打「領現也能抽好禮」的策略。民眾只要持中信金融卡至中信ATM提領普發現金，就有機會抽中市值上萬元的「Nintendo Switch 2」搭配《瑪利歐賽車世界》同捆組，成為年末話題獎項之一。同時，中信也針對數位用戶提供三大回饋，包括價值超過6,000元的大禮包、首次綁定LINE官方帳號贈OPENPOINT 50點，以及與7-ELEVEN合作推出指定商品買2送2優惠，從通路、支付到點數生態全面串聯，創造用戶多層次互動。
台新Richart：開戶送行動電源 活存3.5%、換匯投資全到位
數位銀行龍頭台新Richart則展現「普惠金融」的實力與靈活度。即日起至11月底，新戶只要開立Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入APP即贈Richart限量行動電源一個。除贈品外，還可享子帳戶10萬元內3.5%的高利優惠，遠高於市面平均水準，吸引資金進駐。對想放大現金價值的用戶而言，這樣的存款方案相當具有吸引力。
Richart也瞄準出國與投資族群，推出外幣換匯與證券開戶活動。民眾只要在App內領取匯率優惠券，即可享有美元最高讓利4.5分、日圓讓0.1分等優惠，全台千台台新外幣ATM也可直接領取美元、日圓、歐元、人民幣等現鈔，旅遊準備一次搞定。而完成證券戶開戶預約者，則能參加每月抽iPhone Air活動，推動理財行為從被動轉向主動，將這筆政府紅包投資於未來。
值得注意的是，當全民聚焦現金上門的同時，詐騙風險也悄然增加。多家銀行同步提醒，政府及金融機構絕不會透過簡訊、社群平台或電子郵件要求民眾「點連結」或「操作ATM轉帳」。若遇可疑通知或不明指示，應立即撥打165反詐騙專線查證，以守住來之不易的現金紅利。
