比亞迪在匈牙利的工廠計劃今年第四季度投產

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（德國之聲中文網）中國電動汽車制造商比亞迪計劃於今年第四季度在其位於匈牙利的新工廠啟動汽車生產。比亞迪執行副總裁李柯（Stella Li）向路透社表示，公司已暫停在土耳其建設擬議工廠的計劃，以便將重心放在歐洲的生產上。

位於匈牙利南部塞格德（Szeged）的工廠是比亞迪在歐洲的首個生產基地。該工廠的投產時間比原計劃推遲約一年。

作為全球最大的電動汽車制造商，比亞迪去年在歐洲的銷量增長了270%，達到近18.8萬輛。

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比亞迪董事長兼總裁王傳福6月9日在股東會上表示，比亞迪原定160萬輛海外年銷目標有望超越。巴西、英國和澳大利亞目前是比亞迪其最大的海外市場。

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王傳福還預期，“五年以後，比亞迪在規模上，能夠做到真正的全球第一”。王傳福此番表態旨在提振投資者信心。過去一年，由於與本土同行的競爭加劇導致國內銷量受挫，比亞迪在香港上市的股票較峰值下跌了超過45%，在深圳上市的股票下跌了33%。

比亞迪2025年的汽車銷量為460萬輛，位居全球第六。而連續六年蟬聯全球汽車銷量冠軍的豐田汽車集團2025年的全球銷量高達約1130萬輛。

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（路透社）

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作者: 德才 (（路透社）)