比亞迪銷量年增近28%！特斯拉恐跌落電動車龍頭寶座

中國電動車製造商比亞迪（BYD）。（圖／達志／美聯社）

中國電動車製造商比亞迪（BYD）即將超越馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla），成為全球最大的電動車（EV）銷售商，這將是比亞迪首次在年度銷量上超越這家美國競爭對手。

據《BBC》報導，比亞迪於1月1日表示，該公司去年電池電動車的銷量年增近28%，達到超過225萬輛。特斯拉預計將於美東時間2日稍晚公布其2025年的全年銷量數據。該公司上週發布的分析師預估顯示，其全年銷量約為165萬輛。

廣告 廣告

這家美國公司在過去1年面臨艱困挑戰，新產品的市場反應好壞參半，外界對馬斯克政治活動的疑慮升高，同時也遭遇來自中國對手日益激烈的競爭壓力。

去年10月，特斯拉在美國推出旗下2款最暢銷車型的低價版本，試圖提振銷量。此前，特斯拉因被批評在推出更新且更平價的車款方面動作遲緩，導致競爭力下滑。

馬斯克本身已是全球首富，他肩負在未來10年內大幅提升特斯拉銷量與股市市值的任務，以確保獲得1項破紀錄的薪酬方案。這項薪酬協議於11月獲得股東批准，最高可能讓他獲得高達1兆美元的報酬。

2025年前3個月，特斯拉銷量大幅下滑，原因之一是市場對馬斯克在美國總統川普（Donald Trump）政府中所扮演的角色，產生重大疑慮。

除了特斯拉之外，這位身價數十億美元的企業家還擁有社群媒體平台X、太空探索技術公司（SpaceX），以及負責鑽掘隧道的無聊公司（The Boring Company）。

這些事業版圖，加上他同時負責川普政府的政府效率部（Department of Government Efficiency，Doge），使部分投資人質疑馬斯克是否能將足夠心力放在特斯拉身上。隨後，馬斯克承諾將「大幅」減少自己在美國政府中的角色。

儘管比亞迪近年來快速擴張，但其2025年的銷售成長速度放緩，創下5年來最低增幅。這家總部位於深圳的企業，在其關鍵市場中國，正面臨來自小鵬汽車與蔚來汽車等電動車製造商的競爭壓力。

即便如此，比亞迪依然是全球電動車領域的強權，其車款價格往往低於其他競爭車廠。雖然許多國家已對中國製電動車課徵高額關稅，該公司仍快速的在海外擴張，特別是在拉丁美洲、東南亞與歐洲部分地區。

比亞迪於10月表示，英國已成為其在中國以外最大的市場。該公司指出，截至9月底的1年內，其在英國的銷量暴增880%，主要受惠於其Seal U運動休旅車（SUV）插電式油電混合動力版本的強勁需求。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉