比亞迪電動車銷量增幅降至五年新低 中國市場「內捲」激烈幾乎無利可圖

中國電動車在新冠疫情發生後迅猛發展，如今中國已成世界第一大汽車出口國，贏過日本。但是電動車大廠面對中國內部激烈削價競爭、技術無法突出差異化的情況下，幾乎無利可圖。比亞迪的2025年銷售增長創下五年新低。

比亞迪（BYD）週四（1日）發布的公告顯示，2025年的銷量增幅放緩至7.73%，創下近五年來最低水準。全年總銷量為460萬輛，僅僅達到其「下修後」的年度目標。

並且，12月總銷量較去年同期大幅下滑18.3%，不僅連續四個月萎縮，更創下近兩年來最大的單月跌幅。

據《南方都市報》報導，比亞迪董事長王傳福在12月的投資者會議上承認，中國國內銷量下滑主因是其技術領先地位有所減弱。王傳福承諾將於 2026 年發布重大的創新技術，但未透露具體細節。

儘管比亞迪在去年上半年推出了低至9555美元（約僅30萬台幣）的高階自動駕駛電動車和極速快充技術，但仍難以阻止市佔率流失。

去年5月，比亞迪在激烈價格戰競爭下，對20多款車型進行大規模降價，不僅引發中國汽車產業股價大跌，也遭到長城汽車董事長的公開抨擊，直指中國汽車業正處於「不健康狀態」。

面對國內市場的嚴峻挑戰，比亞迪日益依賴海外市場來抵消損失：2025年海外銷量達到創紀錄的104.6 萬輛，比2024年暴增 150.7%。公司計畫在2026年將海外銷售目標提升至 160 萬輛。

而憑藉在歐洲市場的強勁成長，比亞迪2025年純電動車（EV）銷量達226萬輛（增長 27.9%），預計將首次在純電動車的年度銷量超越特斯拉。

根據市場共識，特斯拉2025年交車量估計為164萬輛，較前一年年下滑8.3%。特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）已轉向押注人工智慧與無人駕駛計程車Robotaxi，而不是靠平價電動車催動銷售。

