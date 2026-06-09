比亞迪、百度入列！美更新中國軍工企業清單

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▲中國電動車龍頭比亞迪（BYD）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國國防部8日更新「中國軍工企業清單」，新增AI、半導體、汽車等領域19家企業，共188家中國企業上榜。其中包括阿里巴巴、百度、比亞迪、長江存儲、長鑫存儲等知名企業。

美五角大廈公布清單 點名多領域中國企業

路透社報導，美國政府8日將中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）、網路搜尋引擎龍頭百度（Baidu），以及兩大汽車製造商比亞迪（BYD）和蔚來汽車（Nio）列入新一波名單，指控這些企業涉嫌協助北京政府發展軍事。

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這份清單與今年2月短暫公布的版本幾乎一模一樣，僅差在將中國頂尖記憶體晶片大廠長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）重新列入。

除了傳統科技與汽車巨頭外，其他被加入名單的企業還包括生技巨頭藥明康德、智慧機器人新創公司速騰聚創（RoboSense）、人形機器人領導廠商宇樹科技（Unitree）。

中國企業稱是錯誤 中國駐美使館也發聲

阿里巴巴回應，被納入美國國防部的中國軍工企業名單是一個錯誤，將阿里巴巴集團列入該名單並無任何依據。阿里巴巴集團並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。

百度集團表示，該公司既不是中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，公司認為將其列入該名單並無正當理由。

蔚來表示，本公司被列入美國國防部的中國軍工企業名單缺乏正當依據，本公司既非中國軍事企業，也非中國國防工業基礎的軍民融合貢獻者，將積極與美國國防部溝通，以糾正本公司被列入CMC名單一事，包括在必要時採取法律行動，以維護本公司及全體股東的利益。

藥明康德表示，美國國防部錯誤地將藥明康德列入其根據1260H條款認定的「中國軍工企業」正式更新版名單中，藥明康德將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。

中國駐華盛頓大使館對此強烈譴責，痛批美方「炮製歧視性清單來打壓中國企業」，並強調中國企業一向嚴格遵守當地法律法規，「美方應停止這種錯誤做法，為中國企業創造公平、公正、非歧視的營運環境。」

美議員指中企與解放軍聯手 防線持續擴大

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）強調，這份更新清單是對美國企業、各級政府以及美國全體人民的嚴厲警告，「這些中國企業正與中國軍隊聯手，違背了我們的國家利益」，任何在美國交易所上市的受罰企業都應立即面臨下市處分，且其產品必須從美國高度依賴的供應鏈中徹底剔除。

雖然被列入該清單並不會立即面臨財產凍結等正式經濟制裁，但根據美國最新法律，本月底起美國國防部將被明令禁止直接與清單上的企業簽署採購合約。2027年起禁令擴大，國防部亦不得透過第三方管道購買這些企業的產品或服務。

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