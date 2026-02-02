比亞迪1月銷量跳水30%重挫港股 引爆中國電動車股拋售潮

2023年9月8日，比亞迪參加德國慕尼黑車展。美聯社



中國電動車龍頭比亞迪的1月汽車銷量暴跌30%，不僅創下近兩年來的最大跌幅，在香港上市的股價更在今日（2/2）跌到至少一年來最低點，引發投資人對中國電動車商的股票拋售潮，連帶拖累香港股市。

截至今日中午，比亞迪在香港上市的股價已下跌7.8%至90.10港元，創下去年2月3日以來的新低，更有望刷新去年5月26日以來最差單日表現。比亞迪在深圳的上市股價更一度下跌4.3%至86.97元人民幣，創下自2024年9月以來的最低點。

路透社指出，隨著競爭日益激烈，加上科技領先優勢的減弱，比亞迪在去年的銷售增速達到5年來最慢，1月份的汽車銷量更是連續第5個月下滑，創下自2020年受COVID-19疫情衝擊以來的最差1月表現。

比亞迪宣稱，將於2026年推動產品創新，以應對中國國內需求下滑，在今年1月更推出多款搭載長續航電池的升級版插電式混合動力車型（PHEV）。儘管該車型佔公司總銷量超過一半，但其1月整體銷量仍下滑28.5%，延續去年下跌7.9%的頹勢。

比亞迪還宣布，今年公司的海外銷量目標定為130萬輛，較2025年增長24%，但仍低於管理層去年11月與花旗集團（Citi）會面時提出的最高160萬輛目標。

此外，規模較小的競爭對手「小鵬汽車」和「蔚來汽車」也公布了令人失望的1月銷售業績，今日股價均下跌超過6% ，就連上月銷量較比亞迪多出約6萬輛的吉利汽車股價亦下滑2.6%。

彭博（Bloomberg News）指出，自去年12月底，中國各地多項新能源車補貼政策到期後，1月份的新車訂單量明顯下滑，而針對新能源車徵收的5％稅金於今年恢復，更進一步抑制消費者對中階車款的購買意願。

