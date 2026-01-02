比亞迪2025可望超越特斯拉 成為全球最大電動車銷售商

多家媒體報導，大陸新能源汽車製造商比亞迪，2025年的銷售數據為225.6萬輛，可望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。（葉柏毅報導）

據大陸「觀察者網」引述日經亞洲的統計指出，雖然特斯拉還沒有公布它們2025年全年電動汽車銷量，但是在12月29日發布的市場估計顯示，特斯拉在2025年的電動車銷量，將下降8%，來到164萬輛。這意味著，比亞迪可望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。

比亞迪在今年1月1日，公佈2025年銷售資料。統計顯示，比亞迪在2025年，總共交付了460.2萬輛汽車，與2024年相比，增長了7.7%。其中電動汽車銷量增長28%，達到225.6萬輛。此外，比亞迪2025年的海外汽車銷售量，也首次突破100萬輛。

彭博社也報導，2025年比亞迪實現全年銷售目標，很可能超過特斯拉，成為全球最大電動汽車製造商。然而，儘管大陸新能源車銷量創新高，但是營利能力卻備受外界質。先前，前重慶市長黃奇帆才指出，中國大陸汽車製造效益欠佳，截至去年6月，產值利潤率只有5%，也就是大陸賣3000萬輛汽車，利潤還不如豐田一家賣900萬輛汽車。