比亞迪2025年銷量超越特斯拉 全球電動車龍頭易主

（中央社倫敦2日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）2025 年失去「全球最大電動車製造商」寶座，被中國的比亞迪取代。比亞迪過去曾在單季銷量超越特斯拉，如今則是在全年純電動車交付量正式超越這個美國競爭對手。

英國「金融時報」指出，馬斯克（Elon Musk）的特斯拉發布，2025年交付164萬輛純電動車，較2024年的179萬輛下滑9%。特斯拉今天表示，當前正值對手競爭激烈、美國取消電動車購車稅抵免雙重背景。

比亞迪本週表示，2025年他們的純電動車銷量達226萬輛，較前一年成長28%，原因是他們在歐洲與其他海外市場擴大。

顧問公司「中國汽車洞察」（Sino Auto Insights）創辦人涂樂（Tu Le）說：「比亞迪已站穩全球地位。」還說中國面向大眾市場而在電動車領域的創新，使特斯拉與其他車廠更難競爭。

他說：「比亞迪乃至整個中國電動車產業，已把門檻拉得太高，這使得想設計一款能從他們手中搶走市占的車變得非常困難。」

特斯拉在2011到2023年間每年銷量成長，然而今天公布的數字卻顯示他們連續第2年全年銷量滑落。美國終止電動車購車稅額抵免、消費者反感馬斯克過度參與政治，以及這位全球首富與美國總統川普公開決裂，都讓特斯拉承受巨大壓力。

特斯拉表示，2025年第4季交付41萬8227輛，較去年同期下滑16%，也低於市場預期的42萬3000輛。

在傳統汽車業務下滑之際，馬斯克已將策略重心轉向自動駕駛、人工智慧（AI）與機器人領域。

涂樂說：「特斯拉甚至看起來已不太想在純電動車領域競爭。如真的想競爭，早該準備推出新車款了。」

特斯拉試圖以改版的Model Y以及更便宜、配置更精簡的車款來提振銷售。但面對中、歐等競爭對手大量推出更平價電動車，特斯拉復甦力道不若預期。

韋德布希證券（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份備忘錄裡說：「歐洲仍始終是特斯拉的一大阻力。特斯拉難獲歐洲監管單位放行他們的全自動輔助駕駛（FSD）技術。」他預測特斯拉的FSD技術要到2026上半年才有獲歐洲許可的機會。

特斯拉在歐洲苦於難以提升銷量之際，比亞迪則以新款、更平價的電動車在歐洲迅速提高市占，並在國內面臨政府打擊削價競爭壓力後，開始在匈牙利新工廠進行在地生產。

因美國消費者趕在9月底電動車購車稅額抵免到期前一波搶購，讓特斯拉全球銷量在2025年第3季一度創下季度銷量新高。但汽車業界預期，由於川普政府不支持電動車，各家車廠將擴大油電混合車與其他燃油車產品線，美國電動車銷售恐持續出現顯著下滑。

根據特斯拉公布的預測，分析師預期特斯拉2026年交付量為175萬輛，仍不如2024年水準。

中、港兩地的媒體指出，比亞迪2025年12月銷售量較2024年12月下跌18%，然而其他中國車企2025年銷售亮眼，包括吉利的電動車銷量創新高、零跑和小鵬等銷量都增長超過一倍，因此有分析預期像比亞迪等一些中國車企今年會加強海外布局。

比亞迪董事長王傳福在上月初的投資人會議指出，集團在技術領先程度不若過去幾年，影響國內銷售，未來兩至三年將積極發展電動化與智能化技術，強化營銷能力並加大拓展海外市場力道。

信評機構惠譽（Fitch）表示，比亞迪多元化布局也有助面對全球日益複雜的關稅環境。（編譯：陳亦偉）1150103