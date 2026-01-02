比亞迪2025銷量公布了！年增28％「狠甩特斯拉」 1市場表現超亮眼

比亞迪在墨西哥的展示店。路透社資料照片



全球電動車霸主換人當！全世界關注比亞迪（BYD）的電動車銷量，2025年銷售數據公布了，售出225萬6714輛，年增長率28％。此前的全球電動車霸主特斯拉（Tesla）尚未公布全年銷量，但市場一般預期銷量比2024年的179萬輛更低。換言之，比亞迪銷量已經狠甩特斯拉，專家認為跟歐洲市場抵制特斯拉，比亞迪擴張策略成功有關。

根據先前報導，比亞迪2024年的電動車銷量約為176萬輛，以些微差距輸給特斯拉。

特斯拉2025年12月曾在官網公布，金融機構分析師預測其2025年全球銷量將比前一年減少約8％，約為164萬輛。分析認為，執行長馬斯克政治言論引發的抵制運動以歐美為中心擴散，導致銷量增長受阻。

另一方面，比亞迪在中國政府的換車補貼政策下，不僅透過降價提升了國內銷量，還擴大了對世界各國的出口規模。此外，比亞迪的海外銷量顯著提升，主要受益於歐洲市場的強勁表現，以及在拉丁美洲和東南亞的擴張策略。作為本土化生產戰略的重要部分，比亞迪位於巴西的工廠已於2025年投產，而在泰國的工廠則不僅供應當地市場，還計劃向歐洲出口電動車。

不過，中國的電動車市場競爭激烈，營利能力也受到投資人擔憂，2025年7月10日，前重慶市長黃奇帆在2025貝殼財經年會開幕式稱，大陸汽車製造效益欠佳，截至6月產值利潤率僅5％，3000萬輛汽車利潤不如豐田一家的900萬輛。

另外，比亞迪2025年9月份銷量同期比出現19個月來的首次下滑；12月銷量同期比也下降了18％，降至42萬輛，連續第4個月出現交付量下滑。吉利及小米等新電動車品牌加入競爭後，中國市場競爭愈加激烈，也會造成比亞迪銷售壓力。

