比今天還會更冷！專家示警：下週恐再創新低溫

全台氣溫一路下探，不少民眾一早出門就明顯感受到刺骨寒意。（示意圖／東森新聞）





強烈冷氣團持續發威，全台氣溫一路下探，不少民眾一早出門就明顯感受到刺骨寒意。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響時間長、低溫範圍廣，局部地區恐出現10度以下低溫，氣象專家林得恩表示，下週還有新一波冷氣團接力報到，提醒民眾務必做好保暖措施，避免著涼感冒。

強烈冷氣團籠罩 全台冷到有感

中央氣象署指出，今（3）日受強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫明顯偏低，寒意相當有感。明（4）日冷氣團將略為減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，整體氣溫偏冷，白天雖有回升，中南部日夜溫差恐明顯擴大。天氣方面，台灣本島及澎湖、金門、馬祖多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫降雨。

中央氣象署發布低溫警戒

中央氣象署於今日上午6時33分發布低溫特報，提醒強烈冷氣團期間，局部地區可能出現10度以下低溫。新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中及宜蘭等地列為橙色燈號，有持續10度左右或更低氣溫發生的機率；基隆、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及金門等地則為黃色燈號，民眾應留意清晨與夜間低溫變化。

體感溫度更低 專家提醒防寒

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，目前清晨中部以北及宜蘭低溫約在10至11度，體感溫度甚至可能降至5度左右；南部約11至12度，花東約12至13度。沿海、空曠及近山區域，仍不排除出現更低溫度，呼籲民眾務必做好保暖措施，以及防寒避凍準備。

冷空氣一波接一波 下週再降溫

針對後續天氣變化，林得恩表示，明日雖稍有回暖，但因清晨輻射冷卻影響，全台各地氣溫仍偏乾冷。下週一（5日）、二（6日）會有另一波強烈大陸冷氣團再度南下，氣溫明顯下滑，初期偏濕冷，隨後轉為乾冷。下週三（7日）至下週五（9日）冷空氣持續影響，全台早晚寒冷，中北部及東部尤為明顯，8日至9日中南部日夜溫差擴大，提醒民眾提前做好防寒準備。

