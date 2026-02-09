比例代表制名單耗盡！高市早苗率自民黨狂勝 被迫讓出14席

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

日本眾議院大選昨（8）日揭曉，由首位女首相高市早苗領軍的自民黨取得了震撼性的勝利，單獨獲得316席，創下戰後最高紀錄。而這場壓倒性的勝仗也引發了極罕見的現象，自民黨因在比例代表區獲得的票數過多，導致預先登載在比例名單上的候選人數不足，最終被迫將原本到手的14個議席須依規定讓給其他政黨，成為自民黨此次大勝中意外的插曲。

自民黨因在比例代表區獲得的票數過多，導致比例名單上的候選人數不足，被迫將原本到手的14個議席須依規定讓給其他政黨。（圖／美聯社）

根據計票統計，自民黨在比例代表制部分的得票數原本足以分配到81個議席，但最終僅有67人順利當選。這異常現象的主因在於，絕大多數同時參與小選區與比例代表的自民黨員，皆已在各別的小選區直接勝出，導致剩餘的比例代表名單被提早耗盡，無人可遞補缺額。這14個席次依規定必須轉讓給同選區中得票率次高的政黨，意外成為他黨在慘敗局勢下的救命草。

這種名單不夠用的現象，在日本選戰史上僅在2005年由小泉純一郎發動的「郵政大選」中出現過類似情況，當時自民黨同樣取得296席的驚人戰績，沒想到時隔21年，高市早苗再次重現盛況。

這場在嚴寒與大雪中進行的選戰，投票率為56.23%。高市早苗成功帶領自民黨單獨跨越了310席的三分之二門檻，不僅鞏固了其長期執政的權力基礎，更掌握了未來推動修憲等重大法案的主導權。雖然流失了14個比例席次，但足以顯示高市早苗在選後所展現的強大政治威望，也標誌著日本政壇正式進入高市主導的新紀元。



