比便當還便宜！他驚見「一晚86元」附早餐飯店 一票人敲碗 業者曝真相

一名網友發現台中火車站附近以一晚僅86元的價格入住飯店。（示意圖／PIXABAY）

疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，即使是假期短暫，仍有許多人選擇飛往日本、南韓等地，而非國內旅遊。由於國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也使今年國旅面臨明顯衰退。日前有民眾發現日月潭一家飯店週六一晚竟高達4萬7千多元，引發社會震驚。不過，另一名網友卻在台中火車站附近以一晚僅86元的價格入住飯店，房內可泡澡、隔天還附早餐，消息曝光後立刻引發網友熱議，直呼「這價格能讓國旅復活！」

他驚見一晚86元飯店全網敲碗 業者曝真相



一名網友在臉書社團「好想住飯店好康‧踩雷不藏私」分享入住經驗，表示房間乾淨舒適、可泡澡放鬆，還附早餐，地點又靠近台中火車站，整體「房間給的還行」。

貼文一出，網友紛紛驚呼「一晚86元比一餐還便宜！」，並好奇原PO是如何訂到的。有人笑稱這樣的價位會讓國旅再度興盛，甚至有其他網友留言表示自己也搶到同樣價格的房間。

然而，一名自稱飯店員工的人出面解釋，原價其實是1,272元，促銷價為860元，但在輸入價格時誤少打一個「0」，導致房價變成86元。根據《聯合新聞網》報導，台中市觀旅局表示，該飯店位於台中市中區一棟大樓的6至12樓。業者說明，因系統錯誤導致價格同步傳至各大訂房平台，當時已有兩名旅客完成預訂，飯店只好認賠入住。業者強調「並沒有百元住宿方案」，且促銷價已經非常優惠。消息曝光後，電話詢問不斷，業者也喊話：「請大家別再問了！」

