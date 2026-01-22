比保健品更划算！醫證實「這習慣」抗老防失智CP值最高

為了健康，許多人都砸不少錢在買保健食品、健身房、掛號費與檢查費上，對追求「如何活得久又活得好」的熟齡族來說，如何兼顧體力與荷包，成了一道怎麼算都算不完的人生數學題。

但好消息來了！日本東京都市大學人類科學部教授、溫泉療法權威早坂信哉醫師分享，追蹤超過7萬人的研究發現，有一個每天都能做、操作超簡單、不用花錢的小習慣，不只能提升免疫力、防止老後衰弱，甚至還能抗失智，堪稱最強的「健康存錢筒」！

光是泡澡就能顧健康又省荷包？醫揭CP值最高的健康投資法

答案揭曉，這個「健康存錢筒」就是泡澡！為什麼只是每天泡個澡，就能同時顧健康、又省荷包？早坂信哉醫師從研究與臨床觀察中，整理出你該泡澡的四大關鍵理由。

1.泡澡是經濟實惠、實質成本0元的健康法

日本曾有調查發現，50-70 歲女性，平均每年花在運動服務上的金額約高達4 萬日圓（約新台幣8,000 元），保健食品也要花上2萬多日圓（約新台幣4,000 元）。然而，泡澡僅需水電與瓦斯費用，再加上洗澡本身就是每天都要做的事，可以說是「零成本」，是日常生活中最「經濟實惠」的健康法。

2.泡澡是執行門檻最低的健康法

不只要額外花錢，健身房還需要穿運動服、申請會員，安排時間前往；保健品則需要挑選、購買、許多人甚至難養成每天吃的習慣。相比之下，泡澡只要「撲通」一聲全身浸入熱水，就能啟動身體修復機制。

3.泡澡不費力打造健康基礎

泡澡雖不能鍛鍊肌肉或補充營養素，但能提升體溫、促進血液循環、增強免疫力，簡單舉動達成多重效果，成為健康的基礎。

4.感官的溫暖救贖

比起運動汗流浹背的辛勞與痛苦，泡澡帶來的舒服感能啟動副交感神經，讓身心真正休息。

醫學證實：40度泡10分鐘就有效！深層體溫上升1的奇蹟

泡澡怎麼泡最加分？許多人喜歡追求「燙」的感覺。但早坂醫師以超過7萬人的醫學調查，導出了最完美的健康泡澡方程式，40度的溫熱水、浸泡10分鐘，到額頭微微出汗即可。

看似簡單，卻能讓「深層體溫（大腦、內臟等身體中心溫度）」上升整整1度。別小看這1度，它能引發身體一連串的驚人變化：

小心「累積體溫」不足！入浴頻率竟與失智風險有關

泡澡好處這麼多，想要得到這些效果，每周該泡幾次？早坂醫師的解答是「泡澡次數越多效果越明顯」。

他提出一個稱作「累積體溫」的新概念，這就像是身體的「體溫存款」，調查發現，體溫存款越多的人越健康，不僅自覺健康狀況良好，大腦年齡也普遍比實際年齡更年輕，走路步伐更是輕快有力。

根據研究，入浴頻率與高齡族群的健康壽命成正比，每天都泡澡的人，能減少29％看護風險，9年後失智症發作風險甚至少了26％。早坂醫師形容：「身體就像汽車引擎，如果不定期發動溫車，車況就會走下坡。泡澡就是每天在幫你的生命引擎『暖機』。」

【早安健康溫馨叮嚀】

守護長輩與家人的健康，祕訣就在浴室那缸40度的溫水裡。與其強迫運動，造成雙方身心壓力，又難持續養成健康習慣，不如先幫準備一個舒適的泡澡環境，從最日常的小習慣開始變健康。當然，冬天溫差較大，也別忘了泡澡前後補充水分，泡完澡後慢慢起身，避免脫水、低血壓、暈眩等風險唷。



