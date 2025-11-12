比健忘更早出現！研究揭「1改變」是失智早期警訊：常被忽略

記者施春美／台北報導

失智症是現代相當重要的議題。一般認為，失智會出現健忘，但醫師張家銘表示，失智症更早期的警訊是「輕度行為障礙」，例如原本幽默風趣的人突然冷淡，有耐心的人變得易怒。一項研究指出，這代表大腦早已開始退化，只是用「情緒」或「個性」的方式呈現。研究提醒，這些改變不是單一個性問題，而是要開始觀察、介入的重要指標。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，輕度行為障礙是比健忘更早出現的失智症現象。輕度行為障礙是指中老年人出現新發且持續6個月以上的情緒，或行為改變，例如冷漠、焦慮、衝動、懷疑、情緒不穩、失去動力等。但是，這些改變發生時，認知功能（例如記憶、語言、注意力）可能還是正常的。

也就是說，這些人外觀沒有失智，但大腦可能已經開始變化。這是阿茲海默症更早的階段，比「輕度認知障礙」還早，也更容易被忽略。

研究：大腦的改變早在情緒出問題時就開始了

張家銘表示，2025 年發表在《Alzheimer’s Research & Therapy》的一篇系統性回顧與統合分析，整合全球 27 篇研究，發現輕度行為障礙患者的大腦裡，的確已經出現典型的阿茲海默病變，例如類澱粉蛋白和 tau 蛋白的沉積量增加、海馬體體積縮小等指標變化，甚至包括影響情緒的中腦邊緣結構也出現異常。

張家銘表示，這些變化代表大腦可能早就開始退化，只是用「情緒」或「個性」的方式呈現出來。這項研究也提醒我們，這些改變不是單一個性問題，而是要開始觀察、追蹤、介入的重要指標。

他並分享生活上可預防失智的方法：

1. 建立有節奏的日常作息 - 固定睡眠與起床時間，幫助大腦穩定代謝

2. 每天動一動 - 不需要激烈運動，散步、體操都好，重點是持續

3. 飲食抗發炎 - 多吃蔬果、魚油、堅果，減少加工與高糖食物

4. 保持社交與情感交流 - 哪怕只是固定跟一個人聊聊天、參加社區活動

5. 鼓勵動機重建 - 給自己或長輩小目標、小挑戰，重新找回生活成就感

6. 尋求協助而非責備 - 當家人情緒變得不穩，最需要的不是批評，而是理解與陪伴

守住的不只是記憶 而是一個人最真的模樣

張家銘強調，阿茲海默症帶走的不是一個人的記憶而已，更是一個人原本的性格與靈魂。若我們能從「人變得不一樣」那一刻起，就願意多花一點心力看見、接住、陪伴，那麼就不再只是被動面對失智，而是能主動搶下人生的先機。

