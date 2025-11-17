比健忘更早出現！醫揭「失智症6大前兆」 性情大變＝大腦在求救
記者鄭玉如／台北報導
長輩若突然「性情大變」，恐是失智症前兆。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享失智症6大徵兆，分別是「突然冷漠、焦慮或恐慌變多、暴躁、疑神疑鬼、陰晴不定、什麼都不想做」，若想保護大腦，建議養成固定睡眠時間，多補充抗發炎飲食，還要保持社交，研究發現孤獨感會增加失智風險50%。
黃軒在臉書粉專指出，大腦在記憶開始衰退前，會先用情緒與行為示警，最常被忽略的徵兆是「輕度行為障礙」，他們即使記憶正常，但大腦已經出現阿茲海默病變，包括類澱粉蛋白（Amyloid-β）沉積上升、tau蛋白病理改變、海馬體萎縮、神經絲蛋白升高、管理情緒的邊緣系統出現異常。
黃軒分享失智症6大早期行為信號，若「新出現」且「持續6個月以上」就應注意，首先是突然冷漠、失去興趣，對喜歡的活動不再熱衷，並非不想動，而是大腦動力系統（多巴胺路徑）失衡；再來是焦慮或恐慌變多，容易心慌、睡不好，研究發現，焦慮與阿茲海默症的tau蛋白堆積相關；以及衝動、暴躁，前額葉抑制力下降的表現。
還有變得多疑、容易誤會他人，恐是大腦解讀社會訊號的能力出現問題；情緒反覆、陰晴不定，情緒像是溜滑梯，突然開心或悲傷，其實是神經傳導物質逐漸混亂；最後是動機下降，變得什麼都不想做，總是覺得麻煩，其實是大腦獎酬迴路（reward system）受到影響。
黃軒建議，若想保護大腦，應養成規律作息，例如固定睡眠時間，幫助「腦淋巴系統」清除毒蛋白，還要每天至少活動20至30分鐘，運動能降低tau蛋白增加速度，飲食方面多攝取抗發炎食物，如蔬果、深海魚、堅果，少吃高糖、加工、油炸，同時保持社交，研究發現，孤獨感會增加失智風險50%，並設定生活挑戰，像是曬太陽、學新單字，能夠刺激前額葉，維持活性，家人則應多一點陪伴與理解，協助長輩一起面對變化。
板機指≠手太操！恐是慢性發炎 醫點名「3類人」是高危群
不喝酒卻肝硬化！醫揭「1關鍵」釀禍 腹肥胖風險增1.8倍
吃薑母鴨進補「恐變熱量炸彈」！營養師揭5招去油、減鈉
比胖更危險！「1體型」恐增失智、中風風險 BMI正常也中鏢
