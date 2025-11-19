比健忘更早出現？「6種行為改變」可能是失智症前兆：醫曝預防方法





長輩的脾氣性格「突然劇烈轉變」要多加留意了！醫師示警恐是「失智症前兆」，早期出現警訊常常被忽略，希望大家多留意長輩身心靈健康出現的變化。

「輕度行為障礙」為何常被忽略？

比健忘更早出現！研究揭「行為改變」是失智早期警訊。一般認為失智會出現健忘的警訊，台北榮總遺傳優生科主任張家銘透過臉書粉專「基因醫師張家銘」表示，中老年人若有「新出現」且「持續6個月以上」的情緒或行為改變，例如冷漠、焦慮、衝動、懷疑、情緒不穩、失去動力等，就要注意了，尤其這些「輕度行為障礙」發生時，認知功能（記憶、語言、注意力）可能還是正常的，所以很常被大家忽略。

張家銘引用2025年發表於《Alzheimer’s Research & Therapy》一篇系統性回顧統合分析，整合全球27篇研究發現：「輕度行為障礙患者的大腦裡，已經出現典型的阿茲海默病變」，包括「類澱粉蛋白（Amyloid-β）沉積上升」、「tau蛋白病理改變」、「海馬體萎縮」、「神經絲蛋白升高」、「管理情緒的邊緣系統出現異常」，代表大腦開始退化，且是透過「情緒或個性」的方式呈現。

失智症６大徵兆

胸腔暨重症專科醫師黃軒，也分享「失智症6大徵兆」包括：

突然冷漠 。

焦慮或恐慌變多 （焦慮與阿茲海默症的tau蛋白堆積相關）。

衝動、暴躁 （前額葉抑制力下降的表現）。

疑神疑鬼 （大腦解讀社會訊號的能力出現問題）。

情緒反覆、陰晴不定 （神經傳導物質逐漸混亂）。

什麼都不想做（大腦動力系統（多巴胺路徑）失衡、大腦獎酬迴路（reward system）受到影響）。

失智症6種預防方法

綜合張家銘與黃軒醫師也都分享了預防失智症的方式，希望大家都能找到適合的方式對抗病症：



1. 建立有節奏的日常作息，固定睡眠與起床時間，幫助大腦穩定代謝（幫助「腦淋巴系統」清除毒蛋白）。

2. 每天動一動，不需要激烈運動，散步、體操都好，重點是持續（每天至少活動20至30分鐘，運動能降低tau蛋白增加速度）。

3. 補充抗發炎飲食：多吃蔬果、魚油、堅果、減少加工與高糖食物。

4. 保持社交與情感交流，例如固定和一個人聊天、參加社區活動（孤獨感會增加失智風險50%）。

5. 鼓勵動機重建，給自己或長輩小目標、小挑戰，重新找回生活成就感（刺激前額葉，維持活性）。

6. 家人應多陪伴與理解，協助長輩一起面對變化（最需要的不是批評，而是理解與陪伴）。

