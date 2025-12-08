比健檢更重要！「5日常感受」看出身體好不好：第一項最關鍵

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，比起健檢數字，民眾更該關注體力的變化、傷口癒合度、心跳穩定性等，「若走3000步的感受變差，就有問題。」(示意圖／pixabay)

越來越多人會做健檢，醫師會再檢查出異狀時要求患者追蹤，但醫師張家銘表示，今年（2025）一篇刊出的研究指出，多數慢性病的追蹤建議，逾半並無清楚的證據來源。他表示，比起健檢數字，民眾更該關注體力的變化、起床清醒度、傷口癒合度、心跳穩定性等，「若走3000步的感受變差，就有問題，這是能量代謝與血管功能下降最敏感的指標。」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，2025 年一篇研究將10種最常見的慢性病臨床指引逐條檢視，結果發現，大家長年依賴的慢性病追蹤流程，很多並無紮實的證據支持。

張家銘表示，很多人會困惑，報告上的數字還在「正常範圍」，身體卻已出現疲倦加重、體力下滑、恢復變慢這些說不上來、卻很真實的變化。這種矛盾是因為大家把「照著慣例做追蹤」，誤以為就是健康，但其實未必。

追蹤不是次數的問題 而是方向對否的問題

張家銘表示，真正應該被追蹤的是「變化」，而非儀器。從分子機制來看，慢性病惡化不是突然的，血管內皮細胞的保護力會慢慢下降，肌肉細胞的能量工廠會開始遲鈍，腎臟的濾過壓力會一點點地累積，呼吸道免疫細胞會慢慢敏感，情緒與壓力路徑的調節會漸漸偏掉。這些變化不是抽一次血就能發現，反而是生活中的細節，最先透露端倪。

他列舉民眾可注意的變化：

1. 體力的變化：若走3000步的感受變差，就有問題，這是能量代謝與血管功能下降最敏感的指標。

2. 起床的清醒度：內分泌與壓力系統的即時訊號

醒來後20分鐘內若經常無法清醒，很可能是壓力反應路徑及血糖調節出了問題。

3. 傷口癒合速度：慢性發炎的真實寫照

身體的修復速度就是慢性發炎的直接反映。

4. 心跳的穩定性：自主神經與身體負荷的晴雨表

若一樣的活動，心跳卻飆更高、更不穩，是自主神經疲乏的訊號。

5. 腸道節律：免疫與代謝的鏡子

排便若開始不規律、形態明顯不同，很可能是腸道菌相的變化。

