比偶像劇更扯！失戀女跳樓遭消防員「脫褲」走光 結局反轉驚呆眾人

大陸中心／王文承報導

消防人員防止女子墜落，立刻伸手搶救，未料在拉扯過程中，一時用力過猛，竟將女子的褲子整件扯下，事發3個月後，女子與當時參與救援、也是「扯下她褲子」的消防員宣布結婚，並在網路上公開甜蜜婚紗照，震驚眾人。（圖／翻攝自微博）

所謂命中注定的緣分，或許真的擋也擋不住。中國一名女子因感情受挫情緒崩潰，一度爬上高樓準備輕生，消防人員獲報後緊急趕赴現場展開救援。未料過程中意外連連，甚至出現令人錯愕的插曲；更令人難以置信的是，短短3個月後，女子竟與當初救她、還在混亂中「扯下她褲子」的消防員步入禮堂，結局宛如戲劇翻轉。

女跳樓遭消防員脫褲 結局反轉驚呆眾人

根據《中國報》報導，事件發生在中國福州。當時女子因失戀情緒低落，站在高樓邊緣，情況相當危急。消防人員接獲通報後迅速到場，採取「上下夾擊」的方式進行救援，一組人員在頂樓協助牽制，防止女子墜落，另一組則在樓層內待命，準備從窗戶將她拉回室內。

然而，就在救援過程中，女子疑似因過度緊張不慎滑倒，整個人懸掛在牆外，畫面驚險萬分。樓層內的消防員見狀立刻伸手搶救，未料在拉扯過程中，一時用力過猛，竟將女子的褲子整件扯下，場面瞬間陷入尷尬。由於情況緊急，消防員也顧不得其他，只能抓住她僅著內衣的下半身，合力將人安全拉進屋內。

所幸女子最終平安獲救，並未受傷。沒想到，這場充滿驚險與尷尬的救援行動，卻意外成了一段奇妙緣分的起點。事發3個月後，女子與當時參與救援、也是「扯下她褲子」的消防員宣布結婚，並在網路上公開甜蜜婚紗照，震驚眾人。

消息曝光後，在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「當你救下她的那一刻，緣分就開始了」、「這結局太超展開」、「真的是負責到底」、「緣分來的時候，真的很難解釋」。

