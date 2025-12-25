比偷吃更可怕！尪發現妻凌晨2點「狂做這事」傻眼 淚崩忍痛提離婚

財經中心／王文承報導

一對退休後資金充裕的夫妻，因長時間相處產生摩擦，導致太太染上深夜購物成癮，短短一年內花掉超過新台幣200萬元，不僅引爆夫妻衝突，甚至一度站在熟年離婚的邊緣。（示意圖／PIXABAY）

許多人原本生活富裕，卻因退休後生活失衡與不良消費習慣，最終面臨財務危機。日本一對退休後資金充裕的夫妻，原以為能安穩度過晚年，卻因長時間相處產生摩擦，導致太太染上深夜購物成癮，短短一年內花掉超過新台幣200萬元，不僅引爆夫妻衝突，甚至一度站在熟年離婚的邊緣。

比偷吃更可怕 妻凌晨2點狂做1事尪提離婚



根據《THE GOLD ONLINE》報導，這對夫妻現年66歲。太太高橋佳代子（化名）為全職家庭主婦，丈夫武夫（化名）則工作至65歲退休。夫妻倆累積的存款加上退休金約有4000萬日圓（約新台幣800萬元），並自65歲起，每月合領約27萬日圓（約新台幣5.4萬元）的年金。

廣告 廣告

由於武夫沒有特別嗜好，也不熱衷消費，夫妻長期能在年金收入範圍內安穩生活。再加上房貸早已還清，手上資金足以應付未來的照護費用、房屋翻修，甚至子女婚禮禮金等可能出現的支出。負責管理家計的佳代子，看著存摺上的數字，原本對老後生活感到十分安心。

然而，退休後的生活節奏卻悄悄改變了一切。武夫退休後沒有培養新的興趣，幾乎整天待在家中，生活顯得單調乏味。過去被鄰居稱為「鴛鴦夫妻」的兩人，因為24小時形影不離，反而產生壓力。佳代子失去了白天獨處的時間，情緒逐漸變得煩躁。

為了找回屬於自己的空間，她開始在凌晨兩點起床，趁丈夫熟睡時獨自待在客廳，享受短暫的寧靜。起初，她只是看電視劇或閱讀書籍放鬆心情，直到某天偶然轉到電視購物頻道，生活逐漸失控。

由於丈夫退休時領到一筆可觀的退休金，佳代子對金錢的警覺心逐漸降低，從一開始幾千日圓的小額購買，很快演變成動輒數十萬日圓的消費。家中包裹幾乎天天送達，武夫雖察覺異狀，卻因自己整天待在家中感到愧疚，選擇默默忍耐。

直到某天，一張價格不菲的按摩椅被送到家中，武夫終於忍不住開口詢問，卻遭到妻子激烈反駁。此後，健康器材、保健食品、飾品等用途不明的商品接連出現，家中未拆封的紙箱越堆越多。

忍無可忍的武夫終於爆發，斥責道：「沒拆封的箱子都堆成山了，買了這麼多，錢真的夠用嗎？」佳代子仍回應「退休金還在」，但當武夫要求查看存摺時，才發現原本約4000萬日圓的存款，短短一年內已縮水至3000萬日圓（約新台幣600萬元），讓他當場震怒。

一向溫厚的武夫嚴正警告：「再這樣下去，我們就離婚。」這句話如當頭棒喝，讓佳代子猛然清醒。夫妻倆開始反省，發現雖然相處時間變多，卻忽略了溝通，最終決定坐下來好好討論未來的生活與財務規劃。

考量人生百年時代，兩人重新估算老後照護費用，決定預留約1200萬日圓（約新台幣240萬元）作為專用照護基金，其餘存款則在雙方都能接受的前提下，於健康期間妥善使用。

專家提醒，退休是生活角色與節奏劇烈轉變的階段，也是重新檢視未來生活規劃與家庭財務的關鍵時機。高齡期的主要收入來源為年金，若支出超過年金，就必須動用存款或另尋收入；若能控制在年金範圍內，資產運用的彈性也會更高。

許多對金錢的焦慮，其實源自缺乏清楚的老後規劃。夫妻若未經共識便持續花費，不僅會加重經濟壓力，也容易侵蝕感情。若有人正猶豫是否走向熟年離婚，不妨先與伴侶坦誠討論未來的生活方式與財務計畫，或許能在衝突發生前，為婚姻找到另一條出路。

更多三立新聞網報導

不只得罪義大利人？多力多滋推「瘋狂口味」 眾人驚呆：自己人都不放過

私密處都不放過！她入境日本遭「徹底搜身」嚇傻 內行揭3特徵易被盯上

以為沒對手！取貨見 7-11「這店名」讓他看傻 釣出官方神解釋笑翻萬人

跌落神壇？外國客轟台灣美食「全世界最難吃」 3大理由曝光眾人氣炸

