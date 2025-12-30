比價外更看重心理滿足 momo揭示年度網購4大趨勢 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

隨著 2025 年即將落幕，富邦媒（8454）公布《2025 年度網購消費趨勢》。在長期經濟壓力與資訊高度透明的環境下，「比價」已成日常，但價格已非唯一決策依據。隨著選擇更多元、生活節奏加快，消費者期待購物不僅滿足需求，更能帶來心理上的安心與愉悅，呈現明顯的「共感型消費」特徵。

momo 盤點年度熱銷榜與關鍵話題，整理出四大消費趨勢：科技產品強調「AI 智慧」，系統穩定性與便利體驗成為安心基礎；日常用品走向「質感化與療癒化」，透過穩定品質回應自我照顧與情緒需求；流行與精品消費重視「保值與實用並重」，短期風格逐漸退居，長期安全感受青睞；生活內容品類呈現「陪伴」特性，從閱讀、居家到日常補給，支撐生活節奏與心理穩定。

科技產品已成生活「理所當然」。3C 消費持續走向 AI 智慧，消費決策重心從規格轉向系統穩定性與整體體驗。iPhone 手機包辦年度 3C 熱銷榜前三名，iPhone 17 上市當月關鍵字搜尋量達 78 萬次。

家電市場亦朝智慧化發展，熱銷產品包括體感連網液晶電視、Wi-Fi 除濕機及循環式空氣清淨機。消費者對「即時到位」的需求提升，momo 推出的「58H 快配服務」帶動智慧家電銷售，年末家電採購旺季銷售月增率達雙位數，顯示市場期待科技產品不僅聰明，更可靠、快速融入生活。

日用品不只看重機能，也與情緒安定與生活秩序相關。熱銷榜顯示，高回購、長期使用商品占主流，如柔感抽取式衛生紙、抗菌洗衣膠囊與嬰幼兒紙尿褲，凸顯消費者重視穩定品質帶來的安心感。

美妝市場走向精緻化保養體驗，抗老與修護科技成趨勢，「青春露」全年熱銷突破 3 萬瓶穩居榜首。食品消費聚焦「即時補給」與「情緒療癒」，如「老協珍熬雞精」全年熱銷上萬盒，濾掛咖啡與高鈣黑芝麻粉緊追其後。休閒旅遊則以餐廳抵用券、速食即享券熱銷，雙 11 檔期銷售月增 130%，消費者願為「即時享受」投資生活小確幸。

在全球局勢波動下，消費者對流行與精品選購逐漸從追新潮轉向長期價值與安心感。具保值特性的金塊、金條、金豆等商品占年度十大熱銷榜 8 席，黑五檔期銷售年增突破四成。高實用性單品如前開式行李箱、無痕內衣持續受青睞，流行與精品回歸日常所需的長線投資。

「陪伴感」逐步成為生活重要力量。圖書品類中，電子書閱讀器因護眼、輕巧、長續航而成亮點，雙 11 檔期銷售年增近兩倍，用戶一週內平均購書 3 至 5 本，數位閱讀逐漸成為長期生活陪伴。家居用品以舒適優化為核心，如乳膠獨立筒床墊、去水垢濾芯；保健品則強調精準補給，魚油與膠原蛋白飲廣受關注，幫助消費者管理長期身心狀態。

面對消費從理性轉向情緒與生活感受，momo 以數據洞察消費者需求，讓購物融入日常生活。未來，momo 將提供更多元優質選品與貼近需求的服務，陪伴消費者在變動環境中找到專屬節奏與安全感，成為生活中值得信賴的日常夥伴。

