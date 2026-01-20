比八點檔還扯！巴西夫妻結婚19年後發現竟是兄妹

國際中心／杜子心報導



巴西一對結婚近19年的夫妻，因參加尋親節目意外揭開彼此的身世真相。妻子阿德里亞娜（Adriana）為了尋找失聯多年的生母，向電台節目求助，卻在節目尾聲得知，與自己共同生活多年、育有一名女兒的丈夫里安卓（Leandro），竟與她出自同一位母親。消息曝光後在當地引發高度關注與討論，儘管血緣關係被確認，兩人仍公開表示，將繼續以夫妻身分生活，不會因真相而分開。





巴西夫妻19年婚姻曝驚人真相：丈夫竟是同母兄弟！

阿德里亞娜（右）與里安卓（左）兩人的母親是同一人。（圖／翻攝自X@MorbidKnowledge）

根據外媒《鏡報》報導，阿德里亞娜從小被母親瑪麗亞（Maria）遺棄，由父親一手帶大；里安卓則在8歲時遭母親遺棄，之後由繼母照顧成長。兩人都知道生母名叫瑪麗亞，但由於這個名字在巴西十分常見，兩人從未懷疑彼此的媽媽可能是同一人。阿德里亞娜年輕時曾有一段長達15年的婚姻，並育有三名子女，婚姻結束後返回聖保羅工作，20多年前結識在當地擔任卡車司機的里安卓，兩人交往、同居，最終結婚並建立家庭。

節目接到瑪麗亞的電話，表示她還有一個失聯多年的兒子，名字正是里安卓。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

直到2014年，阿德里亞娜為了尋找生母，向環球電台的尋親節目《The Time Is Now》求助，卻在節目接近尾聲時，一名女性來電表示自己還有一個失聯多年的兒子，名字正是里安卓。節目轉述這段訊息後，阿德里亞娜情緒崩潰，直言難以接受事實，更坦承害怕回家後丈夫不再愛她。經節目團隊查證，確認兩人確實同為瑪麗亞所生。儘管受到巨大衝擊，夫妻倆仍對外表示已召開家庭會議，告知親友將繼續在一起，也未責怪母親當年的選擇，並已多次聯繫對方，計畫未來見面。專家指出，這類情況屬於「遺傳性吸引」，多發生於幼年分離、成年後才相認的親屬之間。

