比八點檔還扯！80歲地產大亨自揭「兒子搶走女友」 父子為情撕破臉斷往來

王廣德（右）先前捲入仙塔律師（左）的風波中。翻攝鏡週刊

地產大亨王廣德高齡80多歲，財富自由、出手闊綽，以日擲數十萬元邀名媛貴婦吃高級飯局聞名上流社會， 先前還捲入仙塔律師的風波中，沒想到他的情路卻十分坎坷，除了與命理師江柏樂妻子雯雯的忘年戀，他還自爆另一段更戲劇性的情感糾葛，親生兒子王安亞竟將他的某任女友搶走，再也不和家裡往來。

帶女友見兒子 卻成命運轉折

據《鏡週刊》報導，王廣德透露，幾年前他曾與一名外型亮眼的蔡姓女子交往，兩人感情穩定，期間他多次帶著蔡女赴美探望長年定居美國的兒子王安亞，也曾一起吃飯相處，沒多久，王廣德突然接到兒子來電，告知已在美國登記結婚，原本滿心歡喜的他，立刻表示要飛往美國參加婚禮，卻遭到兒子婉拒。

王安亞（右一）還曾上過節目。翻攝IG@horong_host

父子為情決裂 孫子出生也不往來

王廣德直到後來才發現，兒子的新婚妻子竟然正是自己曾交往過的蔡女，自此父子關係急轉直下，王安亞婚後幾乎與家中斷聯，就連孫子出生，也未曾帶回給父親看。據了解，蔡女年紀比王安亞大約10歲，但比王廣德年輕30多歲，複雜的年齡差距讓這段關係更顯荒謬。

王廣德對此相當無奈，畢竟他最引以為傲的，正是兒子「華爾街金童」的身分，從國中起就送往美國用心栽培，沒想到父子倆最終因為感情問題反目成仇。



