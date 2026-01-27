比冰滴咖啡還慢！金馬導演黃勻弦燃燒1.5萬小時 熬出台灣最強停格動畫

曾榮獲金馬獎最佳動畫短片的藝術總監黃勻弦坦言，停格動畫沒有捷徑，拍攝節奏「比冰滴咖啡還慢」，圖為《我是陳派派》。公視提供

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《旋轉犀牛的時間魔法》，鏡頭深入台灣原創設計團隊「旋轉犀牛」工作室，記錄全新停格動畫影集《我是陳派派》背後最緩慢也最熱血的創作現場。

曾榮獲金馬獎最佳動畫短片的藝術總監黃勻弦坦言，停格動畫沒有捷徑，拍攝節奏「比冰滴咖啡還慢」，一天僅能完成3到5秒畫面，稍有閃失就得全部重來。

這部影集歷經20個月製作、工時超過1萬5000小時，共拍攝8萬8000多張照片，是台灣睽違35年後再度推出的停格動畫影集。

緊抱破爛盆栽哽咽！黃勻弦談《山川壯麗》護主權 陳派派接住孩子情緒

黃勻弦感性分享，停格動畫師的工作就像是在實踐童年夢想。為了追求動作流暢，一秒十格的畫面中，每一張都要細微調整偶的姿勢。她強調：「當角色看起來像人，而不是偶，動畫師才算成功。」

動畫師張品喻形容，一秒十格的畫面，每一張都需細微調整姿勢、力求動作流暢，偶更要像人般會呼吸。公視提供

在《我是陳派派》中，團隊將台灣日常風景如街邊小店、書店場景精緻鑲嵌進畫面，讓10歲的憤怒女孩陳派派在影像中活靈活現。面對節目團隊感嘆「用生命換畫面」，動畫師孫琪卻笑著點頭表示：「其實滿浪漫的。」

生命換5秒值得嗎？動畫師孫琪笑認「滿浪漫」 要把台灣推向國際

回顧過去作品，黃勻弦曾推出回應金馬獎爭議、探討國家認同拉扯的《山川壯麗》。片中小女孩黃小山緊抱著一盆不被肯定、甚至破爛的盆栽，象徵對自我認同的堅持。

談起這一幕，黃勻弦仍忍不住哽咽直呼：「就算別人覺得爛爛的、破掉，你還是會抱得很緊。」這份對情感的細緻洞察，也延續到新作《我是陳派派》。面對世界瀰漫的憤怒情緒，黃勻弦選擇與小公視合作，透過動畫探討情緒議題，希望讓國際看見台灣的創作實力。

導演黃勻弦談到《山川壯麗》傳達對國家的認同，忍不住哽咽。公視提供

《旋轉犀牛的時間魔法》已於《藝術很有事》YouTube頻道上架。而由團隊耗時近兩年打造的影集《我是陳派派》，目前正於每週六晚上7點在小公視頻道及YouTube頻道播出。

觀眾不僅能看見憤怒女孩陳派派在閱讀中安放情緒的奇幻旅程，更能從一格一格的溫潤畫面中，感受台灣捏麵人技藝轉化為現代動畫的驚人溫度。節目均已於《公視+》影音平台同步上架，帶領全台大小朋友一起走進這座用時間換取的夢想工廠。



