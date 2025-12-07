比別人更接藍天！四位年輕高個奶爸 藍營新力F4黨慶合體亮相

國民黨在台中市的新生代許育璿、陳清崧、涂力旋、吳宗學一同在黨慶上亮相，四人自稱是「新力F4」，共同特質不只是年輕高個，而且都是愛好運動的年輕奶爸。 圖：取自許育璿臉書

[Newtalk新聞] 國民黨台中市黨部今（7）日在中央公園歡慶131週年黨慶，黨主席鄭麗文為市黨部主委蘇柏興議員正式布達。台中市長盧秀燕及黨籍立委民代均出席，其中有個畫面最為搶眼，四位投入下屆市議員選舉的新生代許育璿、陳清崧、涂力旋、吳宗學一同亮相，四人自稱是「新力F4」，共同特質不只是年輕高個，而且都是愛好運動的年輕奶爸。

曾任市黨部發言人的許育璿決定投入北屯區市議員選舉，同選區的新人還有運動局專員吳宗學，陳清崧是市議員羅永珍的公子，目前擔任服務處執行長，要在潭雅神區接下母親的棒子參選市議員，連任兩屆的豐原區社皮里長涂力旋也爭取更上一層樓。

許育璿表示，他們四人的共同特質是不只年輕、不是只有高（主席真的有講），而且都是都是年輕爸爸、熱愛運動、戶外陽光不怕曬，在各自的區域努力打造宜居環境，更關心這塊土地，希望台灣可以更好。

許育璿事後在臉書發文，「主席跟我們拍照時還笑說：你們這組也太高了吧！果然是國民黨的優質青年！聽到這句真的又好笑又感動，更提醒我們肩上那份責任，是要挺起來扛的。我們會繼續衝、繼續努力前進，讓大家看到國民黨的新世代，一起讓藍天延續！」

