比利時反對歐盟動用俄羅斯資產援烏 訴求風險由全體共同承擔

比利時外交部長佩瑞弗(Maxime Prevot)今天(3日)表示，歐盟提出動用俄羅斯凍結資產為烏克蘭提供貸款的計畫，仍不足以化解比利時的疑慮；而歐盟執委會即將公布相關法律架構。

佩瑞弗在北約外長會議場邊受訪時說：「我們的擔憂被低估了。執委會今天將提出的文本，仍無法令人滿意地回應比利時的顧慮。」

他強調：「我們要求，必須全面保障比利時因這項機制所面臨的風險。」

歐盟正提議動用俄羅斯央行遭凍結的資產，而其中絕大多數存放在比利時，用以支撐對烏克蘭高達1,400億歐元的新貸款。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)預計於今天稍晚公布這項計畫的法律架構。

歐盟官員表示，該方案對維持烏克蘭在俄羅斯入侵下的運作至關重要，並希望成員國領袖可在本月的高峰會上達成共識。

然而比利時擔心，若採用這項方案，可能面臨俄羅斯的重大法律與財務報復。

比利時政府因此要求其他歐盟國家提供明確擔保，確保未來風險由全體共同分擔。

佩瑞弗說：「我們一再強調，高風險的賠償性質貸款方案是所有選項中最糟的，過去也從未有先例。這也說明了為何我們一直主張採取替代方案，也就是由歐盟直接在市場上借貸所需資金。」

儘管比利時立場強硬，佩瑞弗堅稱，比利時「始終保持開放態度」，願意尋求解決方案。他並表示，「我們只是想避免一個會員國在被要求展現團結時，卻得不到同等的支持，從而承擔可能的災難性後果」。

大多數歐盟國家支持該計畫，並相信能找到可行的解決方式。

德國外長瓦德福(Johann Wadephul)表示：「我們支持這項方案，也會認真看待比利時的顧慮。這些擔心是合理的，只要大家團結、願意承擔責任，問題可以被解決。」