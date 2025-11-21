比利時學生手作料理、甜點劃交流句點 台生「在高雄，你們永遠都有朋友」

比利時學生對蔥油餅相當感興趣。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商與比利時 COOVI 中學進行兩週的國際教育交流課程，今(21)日以成果發表會劃下完美句點，COOVI 學生發表手作台式經典料理與甜點；校方以中式料理與異國風味餐點為歡送餐會上佳餚，離情依依，台灣學生豪氣的說：「在高雄，你們永遠都有朋友。」

中山工商14日與比利時布魯塞爾COOVI中學簽訂合作備忘錄MOU，該校10位師生來台進行教育交流課程，董事長陳國清偕校長李昱平及師生今歡送。

廣告 廣告

比利時師生發現中式菜刀非常實用，特地前往鳳山打鐵街專門店，選購26把菜刀與、料理刀，如獲至寶，將把刀具帶回比利時作為自用與禮贈之用。

COOVI 中學師長 Olivier Dumoulin 介紹特別製作的比利時鬆餅，學生分四組發表學習成果，包括麵線糊、蔥油餅、鮮蝦餃、酸辣湯、芋粿巧、土魠魚羹，以及珍珠奶茶與鳳梨酥等台灣經典味道。

比利時學生代表 Mattea 說，首次到亞洲參訪心情感到特別興奮，台灣的料理技巧與風味與家鄉截然不同，他最喜歡蔥油餅，口感像披薩但更具層次。

中山工商餐三甲學伴曾伊汎特別盛裝穿著阿美族族服，以英文分享心得。她指出，因熱愛烘焙平時即靠App與影片自學英文，這次能協助比利時學生學習台灣糕點，對她而言是莫大的成長，期待明年三月赴比利時交流，學習更多歐式麵包技術。

中山工商舉辦經典台式料理與甜點成果發表會，台灣與比利時學生離情依依。(記者洪臣宏攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台遊樂區冠軍變廢墟 台灣民俗村現況曝

好晃！凌晨3:43雲林古坑規模4.3地震 半夜嚇醒一票人

11月還有颱風？「天琴」最快下週生成 侵台機率曝光

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

