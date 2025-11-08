比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德號」（M940），未來服役後將作為反水雷任務指管母艦，發揚先進系統效能，在降低人員執勤風險同時，大幅提升水下掃雷能量。

報導指出，「奧斯坦德號」是由荷蘭與比利時合作建造的12艘rMCM系列獵雷艦首艦，其於3日抵達比利時濟布魯治海軍基地，由現役三方級獵雷艦「半邊蓮號」（M921）迎接。根據比利時海軍規劃，該艦未來服役後，不會直接進入雷區作業，而將作為指揮控制中心，並由艦上配備的無人載具執行探測、定位、識別與排雷等一系列水雷反制（MCM）作戰任務。此外，「奧斯坦德號」先前於海試期間，便曾搭配水下無人系統公司「Exail」的Inspector 125無人水面載具（USV）進行測試，展現先進的系統整合效能。

相關報導指出，rMCM系列獵雷艦由「海軍集團」與ECA機器人（Eca-Robotics）公司合作建造，全長約82公尺，排水量2800噸，最大航速15.3節（時速28.3公里），其配備有Inspector 125無人水面載具、3組無人水下載具（UUV）、2組無人飛行載具、2組拖弋聲納、水雷識別與爆破系統等設備，同時還搭載40快砲與機槍等自衛武器，未來則可望成為北約海軍水雷反制新生力軍，有效強化掃雷與水下安全作業能量。

「奧斯坦德號」配備先進數位化系統，可大幅降低人員操作負擔。（取自比利時海軍「X」帳號）

「奧斯坦德號」（上）在現役獵雷艦「半邊蓮號」（下）伴航下，於3日抵達比利時濟布魯治海軍基地。（取自比利時海軍「X」帳號）