比利時擬推自願性軍訓 月薪2千歐元明年上路
會場中，不少青年沿著指示牌前往說明會報到處。
受到俄烏戰爭影響，比利時國防部計劃在2026年針對18歲到25歲的年輕人，推出一項為期1年、自願性的軍事訓練計劃。預計第一批將招募學員500人，未來將逐步擴大，由於每個月會發放薪水2000歐元，超過台幣7萬2000元，吸引不少青年到會場了解。
比利時民眾說：「我是出於好奇參加說明會，也想增強自己的智能、體能，在不同的領域體驗一下。」
另一位民眾認為，「我在建築工地做過，也待過餐旅業，但是參軍可能會改變我，你知道的。還有一年的薪水也不錯。」
比利時從1996年開始取消了義務當兵的制度，轉為志願役的制度。 政府期望，藉此強化公民的責任感，也為年輕人提供工作經驗和職業發展機會。
參加者會在接受10週的基本軍事訓練後，進行包括陸海空等各軍種的專業訓練，1年後能自行選擇參軍成為後備軍人，或是退出。
事實上，法國也準備在27日，宣布針對法國年輕人的全民兵役改革制度。外媒報導，這場改革可能包括一項自願服役計劃，屆時每年將會有多達5萬名年輕人，像比利時一樣在軍隊服役10個月。
法國參議院國防委員會主席佩蘭表示，「這確實是一項國民自願服役計畫，大約會影響到每年人口中5%到10%的年齡層，這代表大約有3萬到5萬名年輕人，可以根據自己的意願，自願參軍。」
根據法國國防部的計劃，法國的目標是到2035年，讓後備軍人部隊人數增加1倍以上，達到10萬5000人，同時保持21萬人的常備軍規模。目前波蘭、匈牙利、捷克等國家，也已經啟動徵兵活動和培訓計劃，讓民眾能體驗軍旅生活。
除了徵兵、培訓，為了加強國防防禦力，波蘭國防部與瑞典達成折合約860億台幣的軍購計畫，波蘭將向瑞典航空、武器製造商「紳寶集團」購買3艘新一代的A26潛艦。
波蘭國防部長科西尼亞克卡梅什說明，「部長會議已經決定選擇瑞典王國，作為在潛艇採購、建造和後續運營方面的合作夥伴，波蘭將根據虎鯨計畫採購3艘潛艇。」
瑞典潛艇的設計主要目的在應對海底戰，有助於北約組織防範襲擊。預計這些潛艇將會配備英國的設備，透過3國聯手增加波羅的海地區的防禦力，藉此強化周邊海域的穩定。
