比利時教育訪問團參訪臺北市 深化技職與科技教育交流

比利時政府教育行政訪問團回訪臺北市，深化技職及新科技教育國際交流

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長說明臺北市技職教育與產學合作

臺北市透過與比利時攜手合作，培育具備專業技能與國際視野的新世代人才

臺北市教育局「特殊優良教師出國考察團」在今年3月前往比利時交流，近日接待來自比利時佛拉蒙區政府教育行政訪問團回訪，了解臺灣技職教育和STEAM科技教育的推動，並陸續參訪北市技術型高中，展開為期一週的臺北深度參訪行程。教育局表示，本次交流展現了臺北市與歐洲教育體系持續深化合作的成果與承諾。

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長說明，本次訪問團共有9位成員，分別來自愛爾蘭教育與訓練委員會、卓里埃里理工學院、西班牙托洛薩德綜合職業教育訓練中心等多所歐洲具代表性的職業教育機構與學校。訪問團將走訪臺北市內湖高工、南港高工、木柵高工及開平餐飲學校等技術型高中，瞭解臺北市與納智捷汽車、西門子、上銀科技及 TOYOTA 豐田汽車等指標企業合作，在校內設置「智慧電動車」、「科技創新技術」等 12 座技術教學中心。此外，還前往「臺北市無人機教育中心」，瞭解多元跨域課程內容，並觀摩學生實作課程與成果展示，深化雙方在技職教育上的交流。

陳秉熙科長並表示，教育局也與訪問團分享目前臺北市所推動的「新世代技職工場計畫」，預計3年投入2.7億元，陸續升級7所公立技術型高中實習工場與群科教室軟硬體設備，導入 AI 智慧手臂、雲端監控及數位模擬系統等，全面強化學生在智慧製造與科技領域的實務能力。除了技職教育外，訪問團也將參訪和平實驗小學、剝皮寮歷史街區、臺北市立動物園及天文科學教育館等文化與公共教育場域，展現臺北市公共教育場所的多元面向。

臺北市教育局表示，這次交流不僅強化臺北市與歐洲教育夥伴的合作基礎，也深化技職、科技及國際教育的交流發展。透過與比利時政府教育行政訪問團的互動，持續與國際夥伴合作，打造前瞻、多元、符合全球趨勢的教育環境，培育具備專業技能與國際視野的新世代人才。