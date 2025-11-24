比利時教育訪問團回訪台北市 深化技職及科技教育合作

比利時政府教育行政訪問團回訪台北市。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

比利時佛拉蒙區政府教育行政訪問團於二十四日拜訪台北市政府教育局，此次來訪亦具有重要象徵意義，教育局「特殊優良教師出國考察團」於今年三月赴比利時交流後促成的回訪行程，展現台北市與歐洲教育體系持續深化合作的成果與承諾，訪問團將與教育局就技職教育、ＳＴＥＡＭ、新科技教育及全球學習等議題進行會談，並展開為期一週的台北深度參訪行程。

此外訪問團亦瞭解台北市推動的「新世代技職工場計畫」，預計三年投入二點七億元，陸續升級七所公立技術型高中實習工場與群科教室軟硬體設備，導入ＡＩ 智慧手臂、雲端監控及數位模擬系統等，全面強化學生在智慧製造與科技領域的實務能力。

訪問團也將參訪和平實驗小學、剝皮寮歷史街區、台北市立動物園及天文科學教育館等文化與公共教育場域，將安排專人解說，介紹剝皮寮歷史街區保存清代街廓及傳統建築；天文科學教育館則進行天文展示場解說，展現台北市公共教育場所的多元面向。

教育局表示，面對全球產業快速變動，將持續推動技職教育與國際接軌，培養學生的科技素養與全球移動力。透過與比利時政府教育行政訪問團的互動，將與國際夥伴持續合作，結合台北市技職教育基礎與科技教育創新，打造前瞻、多元、符合全球趨勢的教育環境，培育具備專業技能與國際視野的新世代人才。