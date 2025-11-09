比利時核電廠上空發現3架無人機 運作未受影響

根據能源供應商Engie公司發言人表示，位於比利時的杜爾(Doel)核電廠上空，9日晚間發現3架無人機，核電廠的運作並未受到影響，並且已通報當局。

發言人指出。目前還不清楚這些無人機的意圖和源頭，調查還在進行中，以確認這是安全威脅或是技術異常事件。

在這之前，由於發現無人機的蹤影，比利時的列日(Liege)機場9日一度暫停運作，這是過去幾天來一連串與無人機相關的干擾事件中的最新一起。

比利時各地的類似事件與日俱增，引發了民眾對關鍵基礎設施安全的憂心。

位於法蘭德斯區(Flanders)的杜爾核電廠，是比利時最大的核電廠之一，在比利時的能源需求供應中佔有相當的比重。