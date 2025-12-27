比利時無人直升機Skeldar V-200 將成反水雷核心

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「Naval News」23日報導，比利時海軍日前展開新型Skeldar V-200無人直升機訓練飛行任務，持續建立操作能量，以期盡速投入反水雷任務。

報導指出，比利時海軍已啟動Skeldar V-200的訓練任務，現階段目標是強化人員操作技能，建立作業流程、技令、教範等，並讓無人機操作員累積飛行時數，逐步具備完整戰力。待更多機體、配套裝備、載臺等就位後，即有望登上新型掃雷艇，成為反水雷任務的核心裝備。

採旋翼機構型的Skeldar V-200，主旋翼長約4.5公尺、機重約250公斤，具備約4小時滯空時間，可由人員直接操作，或按預先規劃航線、速度、高度，以及任務模式飛行。比軍未說明Skeldar V-200配備的感測器與酬載，但強調能讓官兵於更安全的距離作業，並具備探測漂雷等目標的能力，有效協助掃雷。

比利時目前裝備的2架Skeldar V-200，採原廠提供的操作系統進行訓練，未來則會配備比軍專屬的貨櫃化操作系統，安裝於陸上基地，或是近期服役的「奧斯坦德號」（M940）等新一代獵雷母艦，機隊將在數年內擴增至10架，協同其他新型裝備建構比利時新一代反水雷戰力。

比軍展開Skeldar V-200操作訓練，打造新世代反水雷戰力。（取自比利時國防部「X」）

比利時目前採用Skeldar V-200原廠的操作系統，未來將換裝專屬的貨櫃化操作系統。（取自比利時國防部網站）