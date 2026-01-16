比利時籍女子「走出巷子穿越馬路」客死異鄉 撞死人台南騎士下場曝光

記者林昱孜／台南報導

台南一名胡姓騎士撞死比利時籍杜女，法院認為主因在行人，判處5月徒刑，宣告緩刑。（圖／翻攝畫面）

台南一名胡姓男子去年5月騎車行經東豐路時，不幸撞上一名比利時籍杜姓女子，導致她當場重傷倒地送醫，一個月後宣告不治。台南地院認定，杜女未注意左右來車為肇事主因，依過失致死判胡男5月、緩刑2年。全案可上訴。

判決書指出，胡姓男子於2025年5月9日，騎車行經東豐路，突然有一名比利時籍杜姓女子從巷子走出，導致胡男來不及閃避，直接撞上打算穿越東豐路的杜女；杜女送醫救治，頭部右側硬腦膜下出血、胸腹部多處創傷等，經過治療一個月後仍不治死亡。

廣告 廣告

檢方相驗後依過失致死罪起訴胡男，台南地方法院審理後，認為胡男在無號誌路口未注意車前狀況、減速慢行，撞上杜女，為肇事次因，主因為杜女穿越馬路未注意到左右來車，貿然行走，判處5月徒刑，可易科罰金，考量他與家屬和解並取得原諒，宣告緩刑2年。





更多三立新聞網報導

台南桂田酒店Buffet吃到蟑螂腳⋯主廚瞎扯「是蝦腳」她氣炸！業者回應了

嘉義白犬遭「勒脖吊貨車尾」馬路拖行 路磨破皮＋脫肛「血糞灑地」瀕死

惡鄰弒2命聽到二審判死冷回「喔」！阿公心疼小兄弟發聲：這種人下地獄

屏東池上便當吃到「檳榔蒂」快吐⋯她氣炸怒刷1星負評！業者回應了

