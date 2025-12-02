比利時警調查歐洲學院 前歐盟外長疑涉詐欺遭拘留
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾2日專電）比利時警方今天以調查詐欺行為為由對歐盟對外事務部（EEAS）與歐洲學院（College of Europe）進行搜查並拘留3人，其中疑似包含前歐盟外交與安全政策高級代表茉格里尼。
政治新聞網站Politico歐洲版、布魯塞爾時報報導，這次的行動是由布魯塞爾的歐洲檢察署（EPPO）主導，針對與歐盟資助青年外交官訓練相關的疑似詐欺行為進行調查。
歐洲檢察署在一份聲明中表示，正在調查的事件是由歐盟反詐欺局（OLAF）通報，事件可能構成採購詐欺、貪腐、利益衝突與違反職業保密義務，目前正調查釐清事實並判斷是否發生任何刑事犯罪。
這次被調查項目是由歐洲學院執行，針對歐盟各國青年外交官的訓練計畫「歐盟外交學院」（European Union Diplomatic Academy）。歐洲檢察署表示，調查重點是歐洲學院是否在正式公告發布前就收到有關招標評選標準的資訊。
雖然歐洲檢察署並未公布3名被拘留者的身分，不過知情人士透露，其中一人是前歐盟外交與安全政策高級代表、現任歐洲學院院長茉格里尼（Federica Mogherini）。
歐洲檢察署表示，在調查前已要求當局相關部門解除「多名嫌疑人」的豁免權，而這一項要求已被批准，但並未具體說明向哪些機構提出要求。
歐洲學院於2日晚間發布聲明，證實位在布魯日的校區遭搜查，但並未說明細節，僅強調「學院始終致力於在學術與行政層面維持最高的誠信、公平與法遵標準」。（編輯：張芷瑄）1141203
