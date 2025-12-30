比利時頂樓公寓．優雅其來有自 勾勒精緻工業風的詩意敘事

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Isabel Gómez Studio】

空氣中彷彿飄散著一股復古懷舊與當代經典共存共生的詩意想像，正是這種意念帶領著我們來到比利時布魯塞爾市中心一棟建築頂層的宅邸，只要稍微仔細觀察，就能發現這個空間巧妙融合了各種材料、色彩與光源，從而賦予住家環境一種精緻且優雅的工業風格，讓人無法自拔的沉醉其中。

別出心裁的創意美學帶來不受限的自由

信步閒逛，眼前所見從訂製書櫃到通往私密區域的大型玻璃與金屬門，再到吸引注意力的中島型廚房與吧台，以及可延展的餐桌和界定壁爐領域的寬敞沙發，每一件家具都經過精心設計，替空間帶來獨特的風采韻味。然而客廳內毫無意外的核心焦點絕對是位於中央那座由金屬與木頭組鑲嵌而成的金色圓形書架，它不僅是一件實用的家具，同時在結構上提供強大的支撐力，更無疑是一件融入公寓精神的藝術品，賦予公領域雋永的美感，彷彿音符一般演奏出無聲卻震懾人心的美妙樂曲。

另一方面，嶄新的電力配置也在公寓內扮演非常重要的的角色，藉由先進且充滿創意的照明設計，令室內每一個角落都被溫柔的照亮，進而營造出一種空靈明亮的感受，至於天花表面在燈光烘托下漫射散佈的光影變化，則為客廳及餐廳增添出乎預料的立體視覺層次，也因為所有設計細節都被縝密呵護，屋主得以在此體會到無拘無束的不羈自由。

空間是個性的反映 生活由此大為不同

離開公領域來到私領域，臥室無疑是使用者真實個性的反映與寫照，主臥室以綠色調與深色木材打造出一個親密而溫馨的場域，彷彿隱身在森林之內，屋主休憩時猶如沉浸於大自然懷抱中，身心被無窮無盡的寧靜與平和所包圍。次臥室則散發輕快和活潑的氛圍，像是一個等待探險的遊戲場，包裹著明亮色澤與輕盈元素，替居住者帶來歡樂滿滿的充沛活力。

設計師對於美學與機能並重的認真在本案中表露無遺，希望在創造美感之餘也能大幅提升屋主生活品質，最終成功透過設計讓這間頂樓公寓綻放出獨一無二且與眾不同的閃耀光芒，其中的每一寸空間皆講述著過往歷史與精采故事，反映出居住者的熱情與夢想，所謂心馳神往，或許就是在看到它的完整全貌時，我們內心該展現的模樣。

