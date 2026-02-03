比利時21人集資買樂透 中台幣45.85億元頭獎

員工指著牆上開出的頭獎數字，露出難以置信的表情。

在比利時津厄姆的這家麵包店，平時也兼賣彩券，沒想到在30日開出了1.23億歐元的頭獎，相當於45.85億台幣。這張彩券由21位朋友共同出資，每人只花了5歐元，不到200台幣，卻可以抱回台幣大約2.18億元。

有中獎者接到朋友通知，以為自己只中了幾百或幾千塊錢，結果一揭曉，立刻激動落淚。

樂透得主之一瑪麗安娜表示，「我得知的時候哭泣、顫抖，我看著我先生說，發生什麼事了？我們擁抱，然後跟彼此說，我們要謹慎使用，不要做蠢事，我們現在還是這樣想。」

賣出彩券的麵包店，原本也有員工一起合資，但在開獎前就把彩券轉賣出去，得知與財神擦身而過，只能搖頭苦笑。

麵包師傅、退出者瑞吉說道，「我們一開始不相信，但我後來看到數字有幾億，真是瘋狂，大家都在哭，很興奮、很不尋常。」

有得獎人表示，這筆財富確實會讓已經退休的她和她先生，過得更輕鬆一些。不過，由於他們已經準備好退休金，並不是非擁有這筆錢不可，因此這筆錢也會拿來資助兒孫輩。