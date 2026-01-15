比利時VV頂樓公寓 城市中的心靈沉澱之所：打開局限重塑呼吸空間 讓自然光點亮慢活節奏

【撰文｜何靖惠．圖片提供｜Carlos Kint Architectuur】

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

在比利時與天際線平行的高處，隱匿著一處能讓時間緩緩流動、思緒靜靜沉澱的庇護所。VV頂樓公寓（Penthouse VV）位於根特市中心，擁有俯瞰老城塔樓的絕佳視野。屋主希望將此打造成幽靜、冥想般的空間，能夠遠離城市喧囂，並以自然光作為設計的核心。由此在當地建築事務所Carlos Kint Architectuur的介入下，一場關於留白與凝視的改造悄然展開，讓城市中的頂樓公寓化為一座靜謐之境。

廣告 廣告

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

拆牆整併空間 以光描繪建築結構

本案為兩個相鄰的單位合併而成，一戶原是工作室，另一戶則原是較小的住宅空間。這兩個單位不僅採光昏暗，且空間分割得細碎，即便獲得合併許可，在改造上仍舊充滿挑戰。爲了因應屋主的期許，整體格局與空間經評估重整，而非僅僅以華麗材質包裹舊空間。

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

設計團隊拆除室内所有非結構牆，打造一個無內牆的開放式閣樓空間。原始的混凝土梁柱結構隨之顯現，梁柱的下緣結構被刻意強調，不僅讓整體空間更具一致性，也突顯出室内量體與結構之間的節奏感與建築性格。

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

為了改善屋内採光，原先房子面向老城的一側為磚牆並設有小窗，設計團隊將其改為一整片落地滑門窗，讓自然光大量灑入室內，點亮了原先昏暗的環境。屋外一處狹窄的戶外空間曾是堆放雜物的角落，經整理後成為一處繁茂生機的綠意休憩區，多種高低錯落的綠植透過大面積玻璃窗妝點屋内空間，更加强了屋内自然光的引入。

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

石灰棕定調空間氣質 勾勒出靜謐日常

本案整體採用低飽和的棕色調為主軸，梁柱與牆面以天然淺棕色石灰塗料包覆，並保留石灰粗獷質地的手感；櫥櫃與活動家具皆選用深棕色拉絲橡木特別訂製，沙發座塊以深色軟木點綴；廚房中的中島與露台則以棕色石灰水泥收尾，形塑出溫潤沉靜、層次豐富的生活氛圍。

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

綜合以上設計決策，建築本體的細節與室內設計相互融合，各空間之間仍保持視覺連結，同時維持隱私度。光影與材質相輔而成的巧妙平衡，延展建築與生活之間的對話，生活隨著空間回歸純粹本質，得以靜心與光、時間與自我共處。

圖片提供｜Carlos Kint Architectuur

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

上設計王看更多資訊