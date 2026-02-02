即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

立法院1月30日召開第11屆第4會期最後一次院會，國民黨與民眾黨挾人數優勢，硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等惡法修正，再次掀起爭議。對此，民進黨立委吳思瑤今（2）日表示，總統府、行政院、民進黨團，近期都會來研析、評估新三大惡法對法治造成的衝擊，請再給行政部分一些時間，未來會用合憲、合法的手段來制止惡法生效。





立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序，吳思瑤也在報到期間於群賢樓101會議室外短暫接受媒體聯訪。

吳思瑤表示，非常遺憾上個會期末，藍白一天強行通過新三大惡法，相較於2024年的三大惡法（《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》）有過之而無不及，藍白聯手肥自己的黨，圖利紅媒，而且來自肥自家的立委，就這麼簡單。

吳思瑤說，當然這三大惡法也都涉及以立法院凌駕司法權，無視於過去已有的司法判決甚至憲法解釋，都再次呈現國會最大，這種民主失序，更何況都是「逕付二讀」，沒有討論直接表決，這些惡行在上個會期末，又再次重蹈覆轍。

她強調，相信總統府、行政院與民進黨團，最近都會來研判這三大惡法對於國家法治造成的衝擊，在憲法所賦予合法合憲的救濟手段，行政部門都不會放棄，當然包括聲請釋憲、行政部門依憲法所賦予之「不副署」的權力，都可以綜合評估。

最後，吳思瑤喊話，請再給行政部門一些時間研析評估，因為畢竟這是上週快速表決通過，現在相關議案也還沒送達政院，未來用合憲、合法的手段來制止惡法生效，「我想，行政部門會做出最好的決定」。





原文出處：快新聞／比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制

