比加班更傷身！醫揭「1行為」害肌肉窒息：上班族都中了

記者施春美／台北報導

上班族打電腦的時間相當長。（示意圖／PIXABAY）

肩頸痠痛是很多上班族的困擾。醫師王思恒表示，上班族若肩膀痠痛就只想回家「躺平」，反而會導致痠痛感加劇。因為痠痛往往不是因為動太多，而是因為「動太少」，導致肌肉在身體內慢慢窒息了。「事實上，錯誤的休息，比加班更傷身。」

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」表示，人之所以坐著不動也會痠痛，與著名的「灰姑娘假說」有關。若將人體的肌肉纖維想像為一間公司的員工。當人縮著脖子滑手機、打電腦時，這些動作的強度很低，人的大腦（慣老闆）為了省力，不願叫醒所有員工，只會指派那一小群最聽話、最耐操的「低閾值肌群」出來工作。

廣告 廣告

醫師王思恒表示，當肌肉持續緊繃，會讓代謝廢物（如乳酸、麩胺酸）無法被沖走，進而讓肌肉產生酸痛感。（圖／取自王思恒的臉書）

他說明，這群肌肉就跟童話中的灰姑娘般，最早起床工作，卻最晚休息。 雖然人覺得自己「沒在出力」，但這群灰姑娘已經連續加班8小時未曾停過，這會引發2場生理災難：

1. 肌肉內部的「垃圾車罷工」

因為肌肉持續緊繃，內部的微血管會被壓扁，會導致新鮮血液進不來，代謝廢物（像乳酸、麩胺酸這種酸性垃圾）也沖不走。酸性物質會開始刺激神經，人的肌肉因此產生酸痛感。

2. 錯過最強的「強力水柱」

這時若人選擇躺平，垃圾還是堆在該處。人需要的是動態運動，肌肉的反覆收縮與放鬆，就像一個強力的骨骼肌幫浦，能強制把滯留的髒血擠出去，讓富含氧氣的新血灌進來。

王思恒表示，科學證實，肌肉是人體最大的內分泌器官，因此動腿竟然能緩解肩頸痛。當人的大肌肉群（如大腿、臀部）收縮時，會釋放一種激素IL-6，此激素在人運動時，是體內最強的抗發炎藥。它能抑制全身的發炎反應，並隨著血液輸送到全身。因此，練個深蹲，或跑步30分鐘，人的大腿會生產消炎藥，送去解救肩膀。

王思恒表示，針對慢性痠痛（但非剛扭傷的紅腫熱痛），痛哪裡，就動哪裡，用輕重量、多反覆的動作，啟動肌肉幫浦把垃圾沖走。此外，「上半身疼痛，也可以動下半身，當肩膀痛到不想動，去快走或深蹲，讓全身充滿抗發炎激素。」

更多三立新聞網報導

上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好

529萬台人注意！醫推「1食物」能大降血壓：有效防中風、心梗

全脂or低脂牛奶哪個防心梗？名醫喊：我都喝這款

尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥

