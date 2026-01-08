比動物方城市「快俠」更快！ 二趾樹懶納入CITES國際貿易管制

以悠哉外貌與「招牌微笑」深受大眾喜愛的樹懶，長期飽受非法寵物貿易剝削。為了遏止產業亂象，《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES，又稱華盛頓公約）於2025年底在烏茲別克舉行的大會達成協議，正式將兩種樹懶納入管制，未來相關國際貿易將面臨更嚴格的規範。

位於亞馬遜州的瑪瑙斯，一隻向遊客展示的玻利維亞樹懶（Bradypus variegatus）。圖片來源：Neil D’Cruze

觀光、寵物需求攀升

決議通過後，185個CITES締約方（包含184國及歐盟）都必須遵守更嚴格的出口標準。出口國須提出科學研究，證明貿易不會危及該物種的野外族群和保育狀況。

此次納入CITES附錄二「有效管制」的物種，包括原生於亞馬遜地區的二趾樹懶（Choloepus didactylus），以及分布於亞馬遜南部與中美洲部分地區的霍氏二趾樹懶（Choloepus hoffmanni）。專家指出，二趾樹懶行動較三趾樹懶[1]迅速，也更具攻擊性。

這項由巴西、哥斯大黎加與巴拿馬共同提出的提案，主要是為了防止走私加劇和族群銳減。各國代表指出，盜獵者常將森林裡的樹懶強行帶走，再包裝成南美觀光行程中的「拍照噱頭」；更有遊客將幼年樹懶買回家當作異寵。研究人員已在秘魯伊基托斯（Iquitos）與巴西瑪瑙斯（Manaus）記錄到多次非法交易。

莫瑞絲巴羅斯（Nádia de Moraes-Barros）自1990年代末便投入樹懶研究，他在巴西打擊野生動物走私的非政府組織Freeland Brasil擔任科學協調員，同時也是國際自然保育聯盟（IUCN）的樹懶專家小組副主席。「近年來對樹懶的需求上升，特別是野外捕捉再流入寵物市場的活體樹懶。」她強調，這次大會的決議反映了加強進出口監管的急迫性。

幼年樹懶通常是盜獵者的首選，且為了強奪幼獸，往往會直接殺害母樹懶。這些幼獸隨後會被賣到拉丁美洲各地的熱門市場，或是外銷至美國、歐洲、亞洲與中東等地。這些樹懶往往承受著極大壓力，由於難以適應受人擺弄、遭囚禁或嘈雜環境，死亡率高達99%。

在巴西、哥倫比亞與秘魯等國，樹懶常被當作觀光噱頭，供遊客觀賞拍照。圖片來源：世界動物保護協會／Nando Machado

「樹懶的歷史性勝利」

樹懶保育基金會（Sloth Conservation Foundation）表示，這項保護措施雖然姍姍來遲，卻至關重要。哥斯大黎加樹懶研究所（Sloth Institute Costa Rica）則形容這項決議為「樹懶的歷史性勝利」。

哥斯大黎加已正式將樹懶奉為國獸，先前更發起「停止與動物自拍」（Stop Animal Selfies）運動，藉此提高遊客保育意識，呼籲正視跟野生動物親密接觸和合照背後的代價。

致力於動物救援、復育與野放的國際動物福利基金會（IFAW）指出，本次大會提出的51項提案中，就有12項涉及野生動物寵物交易。這些提案涵蓋超過80個物種，其中包括原生於剛果盆地的瀕危靈長類金腹白眉猴（Cercocebus chrysogaster），以及全球分布最廣的猛禽遊隼（Falco peregrinus）。

IFAW表示，這些提案反映了令人憂心的趨勢，顯示將野生動物當作寵物的需求正不斷增長，嚴重威脅野外族群未來的生存繁衍。

相關新規定將於大會核准後90天正式生效。

註釋

[1] 《動物方城市》（Zootopia）中的人氣角色「快俠」是三趾樹懶。